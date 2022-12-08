Волгоградец получил крупный штраф за дискредитацию армии

08 декабря 2022, 17:04

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Житель Волгограда Руслан Нарушев оштрафован на 85 тысяч рублей за размещение двух баннеров, надписи на которых суд счел дискредитирующими российских военных. Сам Нарушев вину не признал.

"Кавказский узел" писал, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта. В начале ноября по данной статье был признан виновным житель Волжского Олег Богачкин и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Центральный суд Волгограда назначил штраф местному жителю Руслану Нарушеву за размещение двух баннеров6 октября Нарушев на Комсомольском мосту в Волгограде, развесил тканевый баннер с надписью, дискредитирующей использование Вооруженных сил Российской Федерации. Также 14 ноября напротив дома № 69 по улице Землячки на склоне лесопосадки со стороны Мемориального комплекса "Мамаев Курган", Нарушев установил баннер, надпись на которой также признана судом дискредитирующей российскую армию, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

"Мужчина вину в совершении административного правонарушения не признал, просил производство по делу прекратить. Не отрицал факт вывешивания баннеров, однако полагал, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Суд вынес решение о назначении штрафа в 45 тысяч рублей за вывешивание баннера на мосту и в 40 тысяч рублей - за размещение баннера на улице Землячки.

Напомним, что основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указали адвокаты.

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