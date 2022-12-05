Республики СКФО стали лидерами рейтинга регионов по отсутствию вредных привычек

05 декабря 2022, 03:40

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Чечня, Дагестан и Ингушетию возглавили рейтинг регионов России, жители которых наименее склонны к употреблению алкогольных напитков и табакокурению.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году Чечня, Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария вошли в пятерку регионов России, жители которых менее всего подвержены вредным привычкам, в том числе употреблению спиртного и табака.

РИА "Новости" опубликовало сегодня, 5 декабря рейтинг регионов России по склонности жителей к вредным привычкам за 2020-2021 годы. За его основу взяты данные Росстата и Генпрокуратуры России. При расчетах итогового балла учитывались продажи алкоголя и табачной продукции, число преступлений, которые были совершены на почве алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя.

Лидерами рейтинга, то есть регионами, жители которых наименее подвержены вредным привычкам, стали республики Северного Кавказа. Чечня заняла первое место, набрав 100 баллов из 100 возможных. На втором месте Дагестан, набравший 97,8 балла, на третьем - Ингушетия с 92,4 балла.

На шестом и седьмом местах расположились Волгоградская область (84,4 балла) и Кабардино-Балкария (83,9 балла), 12 и 13 места заняли Адыгея (80,6 балла) и Краснодарский край (80,4 балла). Калмыкия - на 15 месте (78,7 балла), Карачаево-Черкесия - на 19 месте (74,9 балла), Ставропольский край - на 20 месте (74,7 балла), Северная Осетия - на 21 месте (74,2 балла), Ростовская область - на 23 месте (73,6 балла).

С большим отрывом на 36 месте расположилась Астраханская область, показавшая худший результат из регионов ЮФО и СКФО - 63,7 балла.

На последнем месте рейтинга - Хакасия, которая набрала, для сравнения, всего 11,4 балла.

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