ЕСПЧ присудил компенсацию задержанному участнику митинга в Махачкале

02 декабря 2022, 05:03

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Задержание дагестанского активиста Руслана Расулова на антикоррупционном митинге в октябре 2011 года в Махачкале, нарушило его право на свободу собраний, постановил Европейский суд по правам человека.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 октября 2011 года силовики разогнали в Махачкале антикоррупционный митинг. Шестеро из 28 задержанных на митинге были оштрафованы и освобождены к вечеру 4 октября, остальные 22 человека были переведены в СИЗО №1, провели ночь там и были отпущены на свободу лишь 5 октября. Очевидцы утверждают, что к некоторым из задержанных силовики применили электрошокеры.

Один из соорганизаторов акции, зампред союза общественных объединений «Отечество» Руслан Расулов был в числе задержанных. После задержания он сообщил «Кавказскому узлу», что вместе с ним в камере размером полтора на два метра разместили еще десять задержанных участников митинга. «Кавказский узел» публиковал фоторепортаж с митинга.

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу дагестанского активиста Руслана Расулова, поданную после задержания на антикоррупционном митинге в Махачкале в 2011 году. Суд признал, что российские власти нарушили право активиста на свободу собраний, гарантированное статьей 11 Конвенции по правам человека, сообщила 1 декабря "Новая Газета - Европа".

Решение по жалобе Расулова, опубликованное 1 декабря на сайте ЕСПЧ, было вынесено 10 ноября. Жалоба дагестанского активиста рассматривалась вместе с жалобами еще пяти активистов, задержанных в 2010-2012 годах на разных акциях в Москве и Петербурге. Все они жаловались на несоразмерные меры в виде арестов и других административных наказаний после участия в публичных демонстрациях.

Руслан Расулов, как указано в решении, двое суток находился в статусе административно задержанного, после чего его признали виновным в двух административных правонарушениях - нарушении порядка организации митинга и неповиновение требованию сотрудника полиции (статьи 20.2 и 19.3 КоАП России). Верховный суд Дагестана 2 августа 2012 года отказался удовлетворить жалобу Расулова, после чего активист обратился в ЕСПЧ.

Суд назначил Расулову компенсацию в 3 тысячи евро, однако добиться этой выплаты активист не сможет, так как Россия отказалась исполнять решения этого суда, вынесенные после 15 марта 2022 года. О том, что решения Страсбургского суда больше не подлежат исполнению в России, заявлял в июне пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

"Кавказский узел" писал, что отказ России исполнять решения ЕСЧП ударил по близким пострадавшего от пыток силовиков сочинца Мардироса Демерчяна - сам Демерчян после перенесенных издевательств не имеет возможности работать и несет расходы на лечение, его супруга также нуждается в лечении, а в семье растут двое несовершеннолетних детей. Также лишен возможности получить компенсацию по решению ЕСПЧ житель чеченского села Кури Ширваниев, который был ранен силовиками во время контртеррористической операции в 2016 году и остался инвалидом.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.