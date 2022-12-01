Включение "кадыровского" полка в список террористических организаций привлекло внимание аналитиков

01 декабря 2022, 13:30

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Заявление о включении в список террористических организаций "кадыровского" полка "Север" показывает ужесточение позиции властей Евросоюза по отношению к чеченским силовикам и их действиям, попадание в этот список может иметь как непосредственные последствия в виде запрета на въезд в Европу и арест активов, так и отдаленные в виде судебного преследования, предупредили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября стало известно, что депутаты Европарламента призвали Евросоюз включить в список террористических организаций чеченский 141-й полк "Север", участвовавший в боевых действиях на Украине.

О том, что бойцы 141-го полка имени Ахмата Кадырова "ведут ожесточённую борьбу" на Украине, глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщал в своем Telegram-канале, в частности, 12 марта, 22 и 30 марта.

После начала спецоперации на Украине власти Чечни объявили о создании ряда новых структур. Так, 26 июня Кадыров сообщил, что в Чечне будут сформированы четыре батальона Минобороны: "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат", в состав которых войдут "исключительно чеченские ребята". До этого в Чечне дислоцировались батальон "Юг" (воинское формирование в составе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии) и 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова, сформированный на базе 248-го специального моторизованного батальона "Север".

Призыв депутатов Европарламента включить в список террористических организаций 141-й полк "Север" носит декларативный характер, но государственные институты стран ЕС, а также европейские институты, будут учитывать его при принятии решений, отметила юрист Центра защиты прав человека «Мемориал»* Татьяна Черникова.

Заявление Европарламента можно считать как ужесточением позиции властей Евросоюза, так и реакцией на сообщения о действиях военных из Чечни, считает она. "И для Международного уголовного суда, и для ЕС имеет значение весь комплекс доказательств по изучаемым вопросам. Позиции авторитетных органов вместе с приведёнными в них аргументами учитываются при принятии решений обеими органами", – сказала юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Также Черникова усомнилась, что власти стран ЕС могут лишать статуса беженцев родственников тех, кто включен в список террористов. "Такой сценарий возможен, но не является обязательным. В принципе, согласно европейским законам, каждый такой случай рассматривается отдельно с изучением того, насколько деятельность родственника связана с деятельностью лица, внесенного в список", – объяснила Черникова.

Список террористических организаций существует в Евросоюзе с 2008 года, напомнил специалист по геополитике Андре Филлер. "Список сам не фатальный. В него можно войти, но можно и выйти. Представители той или иной организации могут обратиться в Европейский трибунал с прошением, чтобы их исключили из списка", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Впоследствии тем, кто состоит в этом списке, могут грозить различные юридические последствия, добавил Филлер.

"Это в случае если, например, судебная инстанция какой-нибудь страны ЕС обратится в Европейский трибунал с иском за совершение террористических действий. Но эта ситуация гипотетическая. Неизвестно, произойдет ли так. А если произойдёт, то получит ли юридические последствия. Пример такого обращения - это когда испанский судья Балтасар Гарсон, который учинил иск Пиночету в испанском суде, а потом перенёс его на европейский уровень. Но никаких по-настоящему юридических последствий это дело не получило. Оно осталось декларативным, символическим", – рассказал Филлер.

Испанский судья Бальтасар Гарсон добился ареста бывшего президента Чили Аугусто Пиночета в Лондоне. Судья также добивался его экстрадиции в Испанию. В итоге сам предстал перед Верховным судом Испании по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщил 6 февраля 2012 года "Коммерсант".

Включение в список террористов подразумевает ряд санкций против бойцов и командиров подразделений, отметил аналитик. "Санкции против командования и рядовых бойцов. А в случае с ЧВК "Вагнер" также против финансистов и организаторов частной военной компании. Что касается 141-го полка, то хотя его и считают "кадыровским", санкции не будут распространяться выше командующего этим подразделением. Потому что формально Кадыров не является командиром этого полка", – отметил Филлер.

Члены семей участников этих подразделений, не попадают под санкции, подчеркнул аналитик. "Это принцип европейской юрисдикции. Здесь нет распространения ответственности на родственников. Речь идёт о личной ответственности только тех, кто с оружием в руках участвует в этих подразделениях. Любые их родственники, близкие, и так далее, террористами не признаются", – сказал Филлер.

Также санкции против тех, кто признается террористом, по его словам, ограничены. "Конкретных мер только две. Первая – запрет этим людям на въезд на территорию Евросоюза. Вторая – это арест любых финансовых активов. То есть они не смогут иметь какие-либо сбережения, вложения, инвестиции, дивиденды на территории ЕС. В идеале ЕС может сотрудничать с Интерполом, чтобы привлечь этих людей к ответственности. Но вряд ли это по-настоящему произойдет. Многое зависит от исхода военных действий", – считает Филлер.

Он предположил, что в список могут быть включены и другие подразделения. "А почему именно эти два подразделения первыми? Во-первых, их легче идентифицировать, они более локализованы и очерчены. А во-вторых, есть мнение об их некоторой автономности в российской армии. "Вагнер" по юридическому статусу. "Кадыровцы" – фактически", – пояснил Филлер.

Однако мнение о том, что эти подразделения имеют гораздо большую автономность, преувеличено, подчеркнул аналитик. "На Западе есть страх перед возможными деструктивными процессами в России, если РФ будет проигрывать (в СВО) и возникновением неконтролируемых, локальных акторов, таких как Пригожин и Кадыров, которым приписывают, может быть, излишнюю автономность. Это беспокоит и Европу, и США. Поэтому предпринята попытка обезвредить именно эти формирования, обладающие разрушительной силой", – сказал Филлер.

По его мнению, во включении 141-й полка в список террористов есть заслуга и евроичкерийцев. "Оппозиционеры из чеченской диаспоры политически активны и лоббируют в своих интересах", – сказал Филлер.

Напомним, что ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы сочли заявление Европарламента о внесении чеченского 141-го полка "Север" в список террористических организаций декларативным. Это заявление не имеет практической силы, заявили они.

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