Запрет на полеты в города Юга России продлен на неделю

01 декабря 2022, 09:58

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Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 9 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", со 2 марта в связи с военной операцией на Украине Росавиация приостановила работу 11 российских аэропортов, в том числе в Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Росавиация регулярно продлевает срок запрета на отправку и прием самолетов в этих аэропортах. В последний раз ограничение было продлено до 3 декабря.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 9 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в релизе, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, говорится в сообщении.

Авиакомпаниям по-прежнему рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам через Сочи, Волгоград, Минводы, Ставрополь и Москву. "Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", – отмечается в публикации.

Напомним, с 30 августа рейсам из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи и Турцию разрешено летать не через Казахстан, а над Астраханью и Волгоградом. Это позволило сократить время перелета, поскольку после введения ограничения полетов на юге России авиакомпаниям приходилось летать через Казахстан, и продолжительность рейсов в Сочи выросла.

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