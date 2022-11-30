Дудаев похвалился новой наградой Кадырова

30 ноября 2022, 17:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Организация "Трудовая доблесть России" наградила Рамзана Кадырова знаком "Доблесть вдохновенного труда", награды также удостоена его мать. Знаки отличия принял от имени Кадыровых глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля Рамзан Кадыров сообщил, что по представлению вице-премьера России Марата Хуснуллина указом президента награжден орденом Александра Невского "за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение". Социально-экономическое развитие Чечни, получающей многомиллиардные дотации, выглядит несерьезным основанием для награждения Рамзана Кадырова орденом, указал политолог Дмитрий Орешкин. По экономическим показателям Чечня не выделяется среди других регионов, подтвердил экономист и географ Алексей Гуня. Этой наградой Кремль поощрил Кадырова за поддержку военной операции на Украине, предположил кавказовед Руслан Кутаев.

О награждении Рамзана Кадырова знаком за трудовую доблесть сообщил сегодня глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев. По его словам, в Чечню приехали "представители Всероссийской организации "Трудовая доблесть России"", которая "награждает граждан, достигших успехов в различных, важных для страны областях", сообщил сегодня Дудаев в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что главе Чечни присвоен знак "Доблесть вдохновенного труда", а его матери Аймани Кадыровой - знака отличия "Трудовая доблесть. Россия". Также награды от организации удостоился и руководитель Российского университета спецназа Байбетар Вайханов, указано в сообщении.

Как следует из приложенного к сообщению видеоролика, представители организации зачитали сообщение о награждении Рамзана Кадырова почетным знаком,однако получил награду сам Ахмед Дудаев.

На сайте организации не указано, за какие именно заслуги вручаются знаки отличия.

"Кавказский узел" также писал, что 5 октября Кадыров сообщил о присвоении ему звания генерал-полковника. По его словам, об этом его лично проинформировал президент России. При этом погоны генерал-лейтенанта Кадыров получил 7 апреля. В сентябре и октябре Кадыров, который активно освещает на своих страницах в соцсетях ход военной операции, а также регулярно отчитывается об отправке на Украину новых подразделений и добровольцев, несколько раз выступал с жесткой критикой действий Минобороны на Украине.

Через присвоение нового звания Кадырову, активно критикующему Минобороны, Путин отправил месседж армии, отметил тогда политолог, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко. Звание генерал-полковника стало лишь свидетельством признания заслуг Кадырова в военной операции, возразил старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков.

Рамзан Кадыров имеет звания Героя России, почетного академика Академии наук Чеченской Республики, почетного профессора ряда вузов РФ, почетного гражданина Чеченской Республики, заслуженного работника физической культуры, почетного президента движения ветеранов Афганистана Южного федерального округа. Удостоен ордена Ахмата-хаджи Кадырова. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, орденом Мужества, медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", получил награду Казахстана – медаль "10 лет Астане" и множество общественных наград, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке о Рамзане Кадырове.

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