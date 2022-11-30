Минобороны Азербайджана обвинило армянских и карабахских военных в обстрелах

30 ноября 2022, 09:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанских военных были обстреляны на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Нагорного Карабаха отвергло обвинение.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Армении сообщло, что вечером 29 ноября азербайджанские военные обстреляли из стрелкового оружия и миномета позиции армянских военных на границе.

Азербайджанские позиции с 18.25 (17.25 мск) 29 ноября до 00.45 30 ноября (23.45 мск 29 ноября) обстреливались подразделениями вооруженных сил Армении, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Стрельба велась с перерывами в направлении населенных пунктов Йеллиджа Кельбаджарского района, Гаджилар Лачинского района и в Гарагёльском направлении, говорится в сообщении на сайте министерства.

"Кроме того, 29 ноября в 18:10 (17.10 мск) члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии в Агдамском направлении", - сказано в публикации. Азербайджанские военные приняли "адекватные ответные меры", отметило ведомство.

Армия обороны Нагорного Карабаха – официальное название вооруженных сил непризнанной республики, которые Азербайджан считает незаконными вооруженными формированиями. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Минобороны Нагорного Карабаха отвергло обвинение. "Распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения Армии обороны якобы 29 ноября в 18.10 открыли огонь по азербайджанским позициям […] очередная дезинформация. По состоянию на 10.00 (09.00 мск) ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная", - говорится в публикации на сайте министерства.

Военное ведомство Армении, по состоянию на 09.41 мск, не прокомментировало на своем сайте версию азербайджанской стороны.

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