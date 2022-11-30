30 ноября 2022, 08:33

Армения сообщила об обстрелах на границе

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Азербайджанские военнослужащие обстреляли армянские позиции, заявило Минобороны Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 ноября в 17:50 (16.50 мск) в результате обстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий вооруженных сил Армении. Минобороны Азербайджана опровергло сообщение "о предполагаемой стрельбе подразделениями нашей армии в 17:50 29 ноября и ранении военнослужащего"

Вечером 29 ноября подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, был применен также миномет, сообщило сегодня военное ведомство в Ереване.

По данным Минобороны Армении, потерь в ходе этого обстрела не было. По состоянию на 08:30 (7.30 мск) 30 ноября ситуация на передовой относительно стабильная.

Комментариев Минобороны Азербайджана в связи с сообщением военного ведомства Армении пока не поступало.

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Примечание:

"Азербайджанское Минобороны заявило об обстрелах своих позиций", "Двое карабахских военных ранены при обстреле ", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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