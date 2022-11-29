На границе Армении и Азербайджана. Фото : Аппарат Президента Республики Армения

29 ноября 2022, 18:43

Армянский военный ранен на границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего на армяно-азербайджанской границе. Военное ведомство Азербайджана отвергло эти обвинения. 

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября Минобороны Армении сообщило, что военнослужащий госпитализирован в состоянии средней тяжести, получив огнестрельное ранение в результате выстрела со стороны Азербайджана. Азербайджанские военнослужащие не открывали огонь по армянским военным позициям на границе, заявило в тот же день Минобороны Азербайджана.

Сегодня в 17:50 (16.50 мск) азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по армянским позициям на восточной части границы. В результате обстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий вооруженных сил Армении, сообщило Минобороны Армении. 

Врачи оценивают состояние раненого как "удовлетворительное". "Его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении военного ведомства. 

Минобороны Азербайджана опровергло сообщение "о предполагаемой стрельбе подразделениями нашей армии в 17:50 29 ноября и ранении военнослужащего". "Мы решительно отвергаем распространяемую информацию", - говорится на странице Минобороны Азербайджана в Facebook*.

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Примечание:

"Азербайджанское Минобороны заявило об обстрелах своих позиций", "Двое карабахских военных ранены при обстреле ", "Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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