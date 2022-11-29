Жильцы аварийного дома в Ростове-на-Дону провели пикеты из-за холода в квартирах

29 ноября 2022, 11:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Несколько жильцов признанного аварийным дома №4 в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону провели около здания правительства области пикеты, на которых потребовали от властей дать в их дом тепло и газ. Пикетчики рассказали, что некоторые жильцы заболели пневмонией из-за низкой температуры в квартирах.

Как сообщал "Кавказский узел", жильцы признанного аварийным пятиэтажного дома №4 в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону ранее неоднократно проводили акции протеста. Так, 3 сентября они выстроились у подъездов со свечами и пустыми ведрами, протестуя против отсутствия подачи в их дом воды и света. 15 октября подача воды и света в дом №4 по Кривошлыковскому переулку была возобновлена.

Ростовский областной суд 25 апреля отклонил апелляционную жалобу жильцов дома №4 по Кривошлыковскому переулку, которые требовали отменить решение властей города о признании пятиэтажки аварийной. 28 января власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивают на проведении капремонта.

28 ноября несколько жильцов дома №4 на Кривошлыковском переулке в Ростове-на-Дону провели пикеты около здания правительства Ростовской области. Они пожаловались на холод в их квартирах из-за того, что дом отключен от коммуникаций. В руках пикетчики держали плакаты с надписями "Холодно", "Замерзаем", сообщил Privet-Rostov.ru.

На пикет также вышла депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина. По ее словам жильцы пятиэтажки направили коллективное обращение правительству области. "Мы стоим на ступенях правительства Ростовской области и Заксобрания региона для того, чтобы к нам вышли представители власти и попытались повлиять на сложившуюся ситуацию, – сказала Оськина.

В многоквартирном доме №4 на Кривошлыковском переулке проживают в основном пенсионеры. В их квартирах холодно уже примерно полтора месяца. Из-за низкой температуры многие заболели, передал "Ростов-на-Дону Онлайн".

"Мы вышли с требованием подключить газ и отопление. Поскольку мы в своих квартирах замерзаем. Более 60 человек оставлены на произвол судьбы в своих собственных квартирах. Люди заболели пневмонией, некоторые сейчас с сердечными приступами и с астмами лежат", – сказала одна из участниц пикета Татьяна Чигасова.

Руководство правительства Ростовской области к пикетчикам не вышло, на акцию протеста отреагировали только рядовые чиновники, сообщило издание, не приведя подробностей.

Напомним, проблемы у дома №4 на Кривошлыковском переулке начались в 2006 году, когда из-за строительства по соседству дом пошел трещинами. При этом трещина образовалась лишь на уровне одного подъезда, но муниципальная экспертиза признала аварийным весь дом. В 2021 году жильцов предупредили о переселении, но жильцы не согласились с этим решение и обжаловали его в суде.

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