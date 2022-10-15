Жильцам аварийного дома в Ростове-на-Дону подключили свет и воду

15 октября 2022, 06:24

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Жильцам признанного аварийным дома №4 по Кривошлыковскому переулку в Ростове-на-Дону спустя почти полтора месяца вернули свет и воду. После их жалоб было возбуждено уголовное дело о халатности.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября жильцы дома № 4 в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону выстроились у подъездов со свечами и пустыми ведрами, протестуя против того, что уже трое суток отключены вода и электричество. Люди организовали круглосуточное дежурство, чтобы им не отключили ещё и газ. 4 сентября жители дома вновь помешали сотрудникам газовой службы отключить подачу газа. 7 октября стало известно, что газ, свет и вода в доме были отключены после анонимных звонков об авариях и протечках. Коммунальщики признались, что коммунальные сети в доме в порядке.

Ростовский областной суд 25 апреля отклонил апелляционную жалобу жильцов дома №4 по Кривошлыковскому переулку, которые требовали отменить решение властей города о признании пятиэтажки аварийной. 28 января власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивают на проведении капремонта. Отключение дома от ресурсов началось после того, как глава Пролетарского района Егор Долматов разослал 31 августа руководителям коммунальных служб письмо, в котором указал, что кассационный суд 30 августа подтвердил законность постановления администрации Ростова-на-Дону.

Управляющая компания подключила свет и воду в доме №4 по Кривошлыковскому переулку, пишет 14 октября 161.ru, ссылаясь на жильцом дома.

Однако, по их словам, с подключением отопления могут возникнуть проблемы, так как некоторые жильцы, уже съехавшие из своих квартир, срезали батареи, и когда в систему была запущена вода, начались затапливания.

После почти полуторамесячного отключения от коммуникаций и жалобы жильцов в Следком России было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Кто является обвиняемым по делу - не уточняется, сообщает 1rnd.ru.

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