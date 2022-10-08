Коммунальщики не выявили повреждения сетей в аварийном доме в Ростове-на-Дону

08 октября 2022, 04:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Признанный аварийным дом №4 в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону был отключен от газа, света и воды после анонимных звонков об авариях и протечках. Коммунальщики признали, что коммунальные сети в доме не находятся в аварийном состоянии.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября жильцы дома № 4 в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону выстроились у подъездов со свечами и пустыми ведрами, протестуя против того, что уже трое суток отключены вода и электричество. Люди организовали круглосуточное дежурство, чтобы им не отключили ещё и газ. 4 сентября жители дома вновь помешали сотрудникам газовой службы отключить подачу газа. По мнению юриста, признание дома аварийным не является основанием для отключения от сетей. 30 сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить жалобы жильцов дома.

Ростовский областной суд 25 апреля отклонил апелляционную жалобу жильцов дома №4 по Кривошлыковскому переулку, которые требовали отменить решение властей города о признании пятиэтажки аварийной. 28 января власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в аварийном доме, решив расселить людей в жилье в маневренном фонде. Жильцы отказались переселяться и настаивают на проведении капремонта. Отключение дома от ресурсов началось после того, как глава Пролетарского района Егор Долматов разослал 31 августа руководителям коммунальных служб письмо, в котором указал, что кассационный суд 30 августа подтвердил законность постановления администрации Ростова-на-Дону.

Депутат городской думы Ростова-на-Дону Наталья Оськина сообщила 7 октября, что получила письмо от управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций, в ведении которой находится дом 4 в переулке Кривошлыковском. В нем указаны причины отключения дома от коммуникаций, пишет "Блокнот-Ростов".

В письмо от управляющей компании "Мегаполис" указано, что коммунальные сети в доме не находятся в аварийном состоянии. "В ходе визуального осмотра систем электроснабжения, водоснабжения, расположенных в местах общего пользования МКД не были выявлены аварийные, не устраненные повреждения трубопроводов системы холодного водоснабжения и электропровода", - говорится в ответе, поступившем депутату.

Управляющая компания также признала, что дом готов к отопительному сезону - соответствующий акт проверки был передан на согласование в "Теплокомунэнерго".

В письмо от ростовского представительства "Газпрома" сказано, что дом был отключен после поступившей жалобы на запах газа. Аналогичные жалобы на порыв водопровода и замыкание электропроводки поступили в "Ростовводоканал" и "Донэнерго". Коммунальщики полностью отключили дом, пишет 161.ru.

Проверки показали, что сообщения были ложными - с коммунальными сетями в доме все было в порядке. "Газпром" не стал подключать дом на основании письма первого замглавы администрации города, в котором тот сообщил, что дом признан аварийным и в нем введен режим ЧС. "Водоканал" оставил дом отключенным от сети, так как заявки от управляющей компании о включении не поступило.

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