28 ноября 2022, 03:42

Пожар произошел на мусорном полигоне в Южной Осетии

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В селе Квернет Цхинвальского района загорелся городской мусорный полигон.

Крупный пожар тушат спасатели Южной Осетии на мусорном полигоне в Цхинвальском районе.

По данным МЧС Южной Осетии, городской мусорный полигон в селе Квернет загорелся поздно вечером 27 ноября, информирует "Рес" со ссылкой на ведомство.

На место пожара отправлены три пожарных расчета. Ведомство сообщило позднее в официальном телеграм-канале, что к тушению пожара также подключились сотрудник ГУП "Благоустройство". Спасатели засыпают очаги тления землей, чтобы исключить дальнейшее распространение огня.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 ноября 2022, 02:43

28 ноября 2022, 01:44

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