Пожар произошел на мусорном полигоне в Южной Осетии

28 ноября 2022, 03:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В селе Квернет Цхинвальского района загорелся городской мусорный полигон.

Крупный пожар тушат спасатели Южной Осетии на мусорном полигоне в Цхинвальском районе.

По данным МЧС Южной Осетии, городской мусорный полигон в селе Квернет загорелся поздно вечером 27 ноября, информирует "Рес" со ссылкой на ведомство.

На место пожара отправлены три пожарных расчета. Ведомство сообщило позднее в официальном телеграм-канале, что к тушению пожара также подключились сотрудник ГУП "Благоустройство". Спасатели засыпают очаги тления землей, чтобы исключить дальнейшее распространение огня.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.