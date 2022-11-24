Дизайнер из Махачкалы обвинена в гей-пропаганде после показа мод

24 ноября 2022, 01:38

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Полиция завела на дизайнера Эльнару Аскерову административное дело о пропаганде нетрадиционного секса среди детей после показа мод в Махачкале, где участвовали два парня в женоподобных образах. Видео с показа распространяла не Аскерова, а снявшие его "поборники нравственности", отметила представитель Кризисной группы CK SOS.

Как писал "Кавказский узел", в октябре пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео с открытия магазина в Махачкале, где в показе моделей одежды участвовали два юноши в феминных образах. Звучали требования наказать организаторов показа за нарушение устоев дагестанского общества и заставить их извиниться перед мусульманами. После резонанса в соцсетях участники и зрители мероприятия столкнулись с угрозами, сообщила журналистка Светлана Анохина. Участники показа никого не агитировали, поэтому их нельзя уличить в пропаганде гомосексуализма, сочли опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Махачкалинский бутик "Серый дом", к открытию которого был приурочен резонансный показ, позиционировался как женский. После скандала магазин был закрыт.

Сотрудники махачкалинского управления МВД завели административное дело против дизайнера Эльнары Аскеровой из-за прошедшего 18 октября в бутике "Серый дом" показа мод, сообщила пресс-секретарь Кризисной группы CK SOS Александра Мирошникова корреспонденту "Кавказского узла".

Аскеровой вменяют пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в СМИ либо интернете (часть 2 статьи 6.21 КоАП России). Для граждан эта статья предусматривает штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. По словам Мирошниковой, о возбуждении дела стало известно лишь 23 ноября, хотя завели его четырьмя днями ранее.

«На показе, среди других, выступили два молодых человека с легким макияжем. Один из них был одет в белый костюм, другой — в серый блестящий. Как подчеркивает Аскерова, все образы, продемонстрированные на показе, — сценические, а на просмотр коллекции были приглашены женщины, преимущественно подруги и знакомые», - сказала Мирошникова.

Скандал произошел из-за того, что один из прохожих увидел показ через незакрытые шторами окна и начал снимать происходящее. «Охранник попросил мужчину прекратить съемку, однако тот начал угрожать, что позовет 15-20 человек. В итоге видео и фото оказались в интернете, а на Аскерову завели административное дело за «пропаганду», - отметила она.

Правонарушение, которое вменяют Эльнаре Аскеровой, заключается в распространении информации через СМИ или интернет, однако видео распространила не дизайнер, а мужчина, который вел съемку и отказывался ее прекращать после замечания охранника, подчеркнула Мирошникова.

«Аскерова и юноши, участвовавшие в показе, столкнулись с угрозами, однако ни человека, который проводил съемку и распространял видео, ни людей, которые угрожают расправой дизайнеру и моделям, не привлекли к ответственности. Ситуация демонстрирует, как закон о «пропаганде нетрадиционных отношений» может коснуться кого угодно. Сейчас Госдума рассматривает законопроект об ужесточении закона о пропаганде, после этого теперь он будет касаться не только пропаганды среди несовершеннолетних. Правоприменение этого закона в текущей редакции уже работает как репрессивный механизм, под который попадают случайные жертвы, а ужесточение закона усугубит ситуацию», - заключила Мирошникова.

Интересы Аскеровой в суде будет представлять адвокат, предоставленный CK SOS, он не смог дать комментарий "Кавказскому узлу" до ознакомления с материалами дела. Оперативно связаться с Эльнарой Аскеровой и получить информацию о ее деле в управлении МВД по Махачкале корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Дело Эльнары Аскеровой будет рассмотрено 25 ноября в 11.00 в мировом суде Советского района Махачкалы.

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