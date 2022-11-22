Жительница дома в Нальчике пожаловалась на бездействие управляющей компании

22 ноября 2022, 06:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После некачественного утепления стен квартира пенсионерки Таисии Желноваковой стала непригодной для жизни из-за едкого запаха разлагающегося утеплителя, но управляющая компания отказывается устранять эту проблему.

66-летняя Таисия Желновакова, инвалид второй группы, живет в доме 24 по улице Кадырова в Нальчике. В этот дом на окраине города женщина переехала в 2016 году из дома барачного типа в центре Нальчика по программе расселения аварийного и ветхого жилья.

«После переселения сразу начались проблемы. В доме не установлена система вентиляции, из-за чего по стенам пошла плесень. Куда мы только не обращались, нам отвечали: "обращайтесь к застройщику"», - рассказала Таисия Желновакова корреспонденту «Кавказского узла».

Многие проблемы с качеством нового жилья пенсионерка после переезда решала самостоятельно: так, ей пришлось нарастить батареи, поскольку в квартире было холодно, и заменить канализационные трубы, которые быстро пришли в негодность.

Около двух лет назад застройщик отреагировал на жалобы жильцов, выделив деньги на утепление наружной стены пенополистиролом (пеноплексом). Эти работы были выполнены с нарушением технологии: пенополистирол не закрыли штукатуркой и через некоторое время он начал разлагаться под воздействием солнечных лучей, выделяя токсичный газ. По словам пенсионерки, в ее квартире появились едкая пыль и удушающий запах.

«Обращались в управляющую компанию, там нам ответили, что у них нет денег, чтобы оштукатурить стену. Ночью дома находиться невозможно. Испарение от разлагающего утеплителя попадает в квартиру через окна, я открываю дверь в подъезд и сижу. Идти мне некуда: самое большее. куда я могу выйти, это лавочка перед подъездом и то с посторонней помощью, балкона у квартиры нет», - рассказала она.

Сестра Таисии Желноваковой Валентина Бочарова подтвердила, что по ночам в квартире действительно трудно дышать. Она помогала сестре обращаться в управляющую компанию и к чиновникам, но везде столкнулась с полным равнодушием. «Я бегала по всем инстанциям, потому что сестра ходить не может. Стала читать информацию про утеплитель: четко написано, что утеплитель должен быть закрыт и не должен находиться под прямыми солнечными лучами, потому что под воздействием солнечных лучей он начинает разлагаться и выделяется очень вредный для здоровья газ, который проникает в квартиру», - сказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

Представитель Роспотребнадзора подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что пенополистирольный утеплитель при нагревании способен выделять токсичные испарения. Пробы воздуха в квартире должны быть исследованы в лаборатории, отметил сотрудник ведомства. «Есть два варианта: либо собственник квартиры самостоятельно обращается в лабораторию и проводит анализ воздуха за свой счет, либо обращается с жалобой к нашему руководству, и тогда анализ проводим мы", - сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" писал, что жильцы нескольких корпусов дома №24 по улице Кадырова многократно жаловались на проблемы с горячим водоснабжением. Квартиры в этих домах выделялись детям-сиротам, переселенцам из аварийного жилья и другим людям, имеющим право на социальное жилье. Проблемы с горячей водой возникают из-за низкого качества труб, установленных при строительстве домов, рассказала представитель управляющей компании.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.