Коммунальщики озвучили причины перебоев с горячей водой в домах жителей Нальчика

11 ноября 2022, 16:32

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В четырех корпусах дома 24 по улице Кадырова, относящихся к социальному жилью, проблемы с горячей водой возникают из-за низкого качества труб, которые были установлены при строительстве, рассказала представитель управляющей компании. Перебои с горячей водой в ряде других домов сотрудник теплосетей связал с самовольной установкой жильцами насосов. Воду приходится греть, затраты на электричество существенно выросли, рассказали жильцы.

Как писал "Кавказский узел", в Нальчике и Нарткале регулярно отключают горячую воду и теплоснабжение, а обращения к коммунальщикам не дают результатов, пожаловались местные жители в Instagram*.

В Нальчике в четырех многоквартирных домах по улице Кадырова 24, корпус 1, 2, 3, 4, относящихся к категории социального жилья, имеются проблемы с центральным горячим водоснабжением. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщили жители одного из домов.

Инвалид по зрению Эдуард Пуховский рассказал, что получил квартиру от государства как сирота в 2018 году. Проблемы с центральным горячим водоснабжением стали возникать почти сразу же после того, как дом был сдан в эксплуатацию.

"Сначала у нас вода подавалась, но с перебоями. Постоянно что-то чинили, а в этом году с началом отопительного сезона теплой воды не стало совсем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуацию с отсутствием теплой воды подтвердил другой житель дома Денис Тюбеев. Квартиру в доме получала его супруга Оля по государственной программе обеспечения жильем детей-сирот. В семье Тюбеевых двое детей. "Нам приходится греть воду, чтобы купаться самим и купать детей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Воду греть приходится и Альбине Чеужевой, у которой также двое детей. Квартиру получил ее муж Азамат по той же социальной программе. "Из-за того, что постоянно приходится греть воду, расходы на электричество значительно возросли. Если раньше семья платила не более 500 рублей, то теперь электричество обходится 1200 рублей в месяц", - сообщила она

Проблема с центральным горячим водоснабжением решена в трех корпусах дома 24 по улице Кадырова, но в корпусе № 1 - еще нет, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Управляющей компании Ирина Матвиенко.

"В трех корпусах - втором, третьем и четвертом провели работы, почистили трубы, и к ним уже поступает теплая вода. А в первом корпусе теплой воды все еще нет, из-за того, что транзитная труба забита накипью", - пояснила Матвиенко.

По ее словам, решением проблемы занимается "Новая теплоснабжающая компания", так как труба находится за пределами дома и за нее ответственность несет котельная.

Ситуацию руководитель УК объяснила тем, что при строительстве дома использовались дешевые и некачественные материалы – трубы, сантехника и прочее, со сроком службы не более пяти лет. "В доме оборудование – трубы-краны – все самое дешевое. Сантехники говорят, что они 4-5 лет выдерживают. С прошлого года у нас начали лопаться батареи, краны выходить из строя. В этом году у нас просто какой то ужас – больше чем в 10 квартирах пришлось делать ремонт".

Руководитель УК посетовала также на неплатежи жильцов, отметив, что долг за техобслуживание в этом корпусе составляет более 100 тысяч рублей.

Трубы забиваются по причине того, что в котельной не установлено оборудование для смягчения воды, отметила глава УК. Она указала также на низкую квалификацию оператора котельной, который в ответ на жалобы жителей на отсутствие горячей воды добавляет температуру и давление, в результате чего трубы забиваются и приходят в негодность, их приходится чистить, либо менять ежегодно. По ее словам, необходимое оборудование закуплено, но еще не установлено. "Поэтому я прошу жильцов набраться терпения", - сказала Матвиенко.

"Дома принимала администрация, Жилинспекция, Минстрой. Но никто своей вины признавать не хочет, что они приняли дома с таким оборудованием, такую котельную", - добавила она.

Проблема с обеспечением горячей водой в домах по улице Кирова 331, Эльбрусская 1, 1б, Мальбахова 15, 17 в Нальчике возникла из-за нарушения внутренней системы отопления, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ООО "Новые тепловые сети". "Жильцы домов самостоятельно изменили планировку квартир и установили насосы, не предусмотренные проектом, проблема устраняется", - пояснил главный инженер компании Залим Озроков.

По данным компании, в микрорайоне "Стрелка", жители которого также жаловались в соцсетях на перебои с горячей водой, проблема уже устранена.

В ОАО "Урваньтеплосервис" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что заявок от жителей Нарткалы по поводу отсутствия горячей воды они не получали."Когда такая заявка поступает, наши специалисты выезжают на место и устраняют проблему", -сказала диспетчер службы.

Напомним также, что 28 октября нальчане пожаловались, что во многих районах города наблюдаются перебои с горячей водой, и что обращения в ресурсоснабжающую организацию не приносят результата.

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