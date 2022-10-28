28 октября 2022, 23:08

Нальчане потребовали решить проблему с отоплением и горячей водой

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Во многих районах Нальчика наблюдаются перебои с горячей водой, также в домах холодно, пожаловались пользователи паблика в Instagram*. Обращения в ресурсоснабжающую организацию не приносят результата, сообщили они.

Как писал "Кавказский узел", жители Нальчика в октябре 2021 года сообщили в соцсети, что во многих домах в нет отопления, хотя отопительный сезон начался 30 сентября, пожаловались горожане в Instagram. Срыв сроков подачи тепла в дома наблюдается в городе не первый год, указали они.

Обращение жителя Нальчика было опубликовано сегодня в Instagram*-паблике "Голос КБР", на который подписаны 152 тысячи пользователей.

"Хочу обратиться с жалобой на организацию "Тепловые сети". С начала отопительного сезона в районе Богданка (Мальбахова-Эльбрусская) отсутствует горячая вода. Данная организация бездействует, звонки к ним бесполезны, они ничего на знают. Куда и к кому мы должны обращаться, чтобы решили наконец эту проблему?" - говорится в обращении.

Эта запись набрала к 22.50 мск 145 отметок "нравится" и 46 комментариев. Пользователи соцсети отметили, что в этом районе проблема не только с горячей водой, но и с отоплением. 

"На Эльбрусской батареи нормально не топят. Постоянно отключают. Дома холодно", - указала tanashzylja. "На Мальбахова 17 также с начала отопительного сезона нет горячей воды и батареи еле теплые. Постоянно звоним им, но звонки ничего не решают", - поддержала mariyamafashokova.

Часть комментаторов сообщила о таких же проблемах и в других районах Нальчика. "Я тоже хочу пожаловаться на эту организацию,на Мовсисян тоже нету отопление,а за отопление они начисляют каждый месяц", - указала raisa_betuganova. "На Ахохова 94 холодно. Имейте совесть наконец. Всё лето платим за тепло", - отметила zenabaraova. "По улице Идарова тоже часто начали отключать горячую воду", - сообщила kolominalash. "И на Ингушской тоже самое - нет горячей воды - еле тёплая, и батарея еле тёплая. Организация, очнитесь, уже в домах холодно", - указала sordanovgita. "Кирова 331 тоже непонятно что происходит - месяц нет горячей воды, об отоплении уже молчу. Да, я согласна, неделю можно потерпеть, пока устраняют неполадки. Но это уже все затянулось. Тоже уже хочется пойти куда-нибудь жалобу написать, но так чтобы это дало какой-то результат", - подчеркнула mmmuaedovna.

Пользователь lyubov_872 сообщила о проблемах в Тырныаузе. "Мы давно забыли про горячую воду. Хоть отопление дали бы в Тырныаузе", - написала она.

Часть комментаторов пожаловалась, что все обращения к ресурсоснабжающей организации бесполезны. "Сколько можно - с начала отопительного сезона безобразие продолжается, звонишь - не берут трубку", - возмутилась abidova50. "В суд подавать надо, с ними бесполезно говорить!", - отметила anjik07. Вмешаться в ситуацию главу республики призвала zalina.xostova. "@kokov_kazbek_, решите уже наконец этот вопрос, без вашего вмешательства они не собираются ничего делать", - прокомментировала она.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на холод в домах", "Пенсионерка из Нальчика пожаловалась на отсутствие отопления в квартире", "Жители поселка в Кабардино-Балкарии пожаловались на проблемы с горячей водой".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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