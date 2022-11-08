Котельная. Фото: пресс-служба МГ ARMTORG

08 ноября 2022, 14:49

Жители Кабардино-Балкарии пожаловались на перебои с теплоснабжением

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Нальчике и Нарткале регулярно отключают теплоснабжение, а обращения к коммунальщикам не дают результатов, пожаловались местные жители в Instagram*.

В Instagram-паблике chestniy_nalchik* 7 ноября была размещена жалоба одного из нальчан, который пожаловался на отключение теплоснабжения в холодное время года. "Хотелось бы поднять вопрос об отоплении в ноябре. По улице Гагарина, 18 стабильно его отключают. То у нас нет горячей воды, то нет тепла. Сколько уже можно. На всё один ответ – авария, ничего не знают, может, вечером запустим воду. Почему мы должны мерзнуть?" – задался он вопросом.

На 11.40 мск 8 ноября эта запись в Instagram-паблике chestniy_nalchik*, на который подписаны около 66,7 тысячи пользователей, набрала 115 отметок "нравится" и 53 комментария.

"Не только у вас так, на Шогенцукова, 42. То же самое, через день отключают теплую воду", – пожаловался пользователь 777_____91.

"Кирова, 331. Вода комнатной температуры уже недели три как. И отопление нестабильное, то есть, то нет", – написала olgapoplutina22.

"Уже месяц как начался отопительный сезон, а отопление не было даже неделю у нас. Гагарина, 2/4", – утверждает albi_1709.

"На Шаденко вчера трубу прорвало с горячей водой, фонтан до третьего этажа, с раннего утра устраняют, надеюсь, сегодня закончат", – написала сегодня около 11.00 мск marianna.erizhokova.

"Мальбахова, 17. Нет отопления, горячей воды. Что за власти? Куда все смотрят? Дайте условия жителям города, наведите порядок. Надо писать в прокуратуру, Роспотребнадзор. Срочно. Коллективно", – призвал пользователь a.sh.5424.

"Мне кажется, по городу такая проблема везде", – написал пользователь mad.djam_estet.

"Не только в городе, в селе такая проблема. Куда смотрит администрация? В садике холодно. Идёшь забирать ребёнка, ручки и носик холодные. А на улице как холодно сейчас", – обратила внимание sakishabetyganova.

"Зато за отопление стабильно день в день приносят квитанции, а в Теплоэнерго даже трубку не берут, когда звоним", – отметил пользователь с ником 060290___060290.

На перебои с подачей тепла также пожаловались жители Нарткалы. Запись об этом была размещена в Instagram-паблике patriot_nalchik*, на который подписаны около 218 тысяч пользователей. "Город Нарткала, улица Жамборова, 62. До сих пор не включили отопление", – сказано в публикации.

На 11.40 мск эта запись набрала 115 отметок "нравится" и 16 комментариев. "Вот и я живу на Жамборова, 62. Чуть ли не каждый день звоним, и нет результата. За то счет придет за весь месяц", – написала 050716amaretta.

"Почему в теплосеть не обращались?" – спросил пользователь azbuka322233.

"Почему вы решили, что мы не обращаемся? Толку что обращаемся, у них как по тексту ответ", – пояснил 050716amaretta.

"Я в шоке, конечно. Сегодня ночью до нуля опустятся столбики термометра, а люди без тепла сидят. Инстанции, которые этим занимаются, куда вообще смотрят?" – задался вопросом пользователь mom__mari.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 11.40 мск на сайтах администраций Нальчика и Нарткалы нет комментариев относительно жалоб местных жителей на перебои с теплоснабжением.

Напомним также, что 28 октября нальчане пожаловались, что во многих районах города наблюдаются перебои с горячей водой, и что обращения в ресурсоснабжающую организацию не приносят результата.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Нальчике переменная облачность, температура воздуха составляет +3 градуса, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 9 ноября ожидается ясная погода, температура воздуха упадет до нуля градусов, скорость ветра останется прежней. В Нарткале сегодня также переменная облачность, температура воздуха составляет +5 градусов, скорость ветра – два метра в секунду. В ночь на 9 ноября также прогнозируется переменная облачность, температура воздуха упадет до +1 градуса, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Пенсионерка из Нальчика пожаловалась на отсутствие отопления в квартире", "Пользователи соцсетей сочли некорректной работу систем оповещения в Нальчике", "Жителей Нальчика возмутило отсутствие реакции коммунальщиков на переполненную свалку".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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