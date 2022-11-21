Суд отказался признать ранение контрактника из Дагестана

21 ноября 2022, 03:30

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Военный суд в Махачкале отклонил иск контрактника Роберта Михралиева, которому военный госпиталь не выдал справку о получении ранения в ходе спецоперации на Украине.

Военнослужащий из Дагестана Роберт Михралиев подал в суд иск к военному клиническому госпиталю.

Михралиев попытался оспорить отказ медучреждения выдать ему справку о ранении, полученном в ходе специальной военной операции, однако Махачкалинский гарнизонный военный суд отказал ему, пишут 20 ноября "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения, опубликованного на сайте Махачкалинского гарнизонного военного суда, Михралиев указал в исковом заявлении, что диагноз ему был установлен 11 мая. "Справка о ранении (контузии, травме, увечье) на него оформлена не была, поскольку полученное увечье не входит в соответствующий перечень, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 29 июля 1998 года №855, однако впоследствии был изменен порядок оформления таких справок и в настоящее время они оформляются без учета соответствия увечья требованиям названного перечня". Военный счел бездействие начальника военного госпиталя незаконным.

В свою очередь, представитель административного ответчика указала, что Михралиеву поставлен диагноз, "который не относится к ранению, травме либо увечью, а является заболеванием, в связи с чем оснований для оформления на имя административного истца справки о ранении (контузии, травме, увечьи) не имелось".

Суд подтвердил, что 11 мая Михралиев получил ранение, в связи с которым ему был установлен первичный диагноз, 12 мая он был доставлен в госпиталь, где ему был установлен предварительный клинический диагноз, а 16 мая "при оформлении переводного эпикриза" был установлен окончательный диагноз, "при этом справка о ранении (контузии, травме, увечье) не оформлялась, поскольку данный клинический случай не входит в перечень", утвержденный властями.

Затем, в период с 17 по 27 мая военный находился на стационарном лечении в другом госпитале, установлен клинический диагноз, но справка о ранении также не оформлялась по той же причине.

Суд решил отказать Михралиеву в удовлетворении административного искового заявления.

Ранее "Кавказский узел" писал, что контрактник из Дагестана Камильпаша Хасбулатов обжаловал отказ госпиталя выдать ему справку о ранении после полученной на Украине контузии, но военный суд в Махачкале не признал его требования правомерными.

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