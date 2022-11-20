Астраханцы потребовали обустроить парковку около больницы

20 ноября 2022, 08:40

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Около больницы имени Кирова в Астрахани отсутствует парковка, из-за чего жителям приходится оставлять автомобили за несколько сотен метров и идти это расстояние пешком, пожаловались астраханцы в соцсети. Они потребовали, чтобы власти обустроили места для машин рядом с больницей.

19 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичная Астрахань" была опубликована жалоба жителя Астрахани, что около местной больницы нет парковки для машин.

"Крик души от жителей к астраханской администрации. Нет парковки у больницы имени Кирова. Место (земля) под парковку есть, но въехать на нее и выехать с неё очень трудно. Уважаемая администрация города Астрахань, сделайте достойную парковку", – сказано в публикации.

Астраханец пояснил, что приехал с другого конца города в больницу к близкому человеку, но не смог припарковаться. "Оставили машину в километре от больницы. Пришлось тяжёлую сумку нести. Один километр до проходной и еще 500 метров до отделения. Сама территория больницы выглядит великолепно, но парковка – это ужас для посетителей", – заявил он.

Эта запись в группе "Типичная Астрахань", на которую подписаны более 124,5 тысячи пользователей, на 08.40 мск 20 ноября набрала 189 отметок с реакцией пользователей и 11 комментариев. Часть их авторов тоже пожаловалась на отсутствие парковки около больницы.

"Согласна с автором. Хоть и инвалиды, но встать редко можно на эти места, они вечно заняты. Идти пешком до проходной далековато после операции на позвоночнике. Хорошо внутри есть лавочки, и мы мелкими перебежками доходим до нужного отделения", – написала Елена Комарова.

"Зато на территории больницы есть парковка", – отметил Олег Вильчинский.

"В ста метрах всегда есть свободные места", – написал Апчхи Цхарбриджибаджибаев.

"Там парковка для инвалидов только (где главный въезд). Каждый день оттуда эвакуатор забирает машины", – ответила ему Алина Шиняева.

"Наведите порядок в городской больнице имени Кирова. Где хозяин города?" – задался вопросом Сергей Ивановский.

Некоторые другие комментаторы отметили, что в Астрахани проблемы не только с парковками, но и с городской средой в целом.

"В городе нет хорошей городской среды. Выйти с коляской погулять – это просто стресс. Невозможно с малышом вообще гулять, нет перед бордюрами спусков и подъёмов. Псы бросаются на коляску", – пожаловалась Эльвира Сергеева.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети. На 08.40 мск 20 ноября на сайте мэрии Астрахани нет реакции на жалобы жителей на отсутствие парковки около больницы.

Напомним, 6 ноября жители села Разночиновка под Астраханью потребовали от чиновников обустроить дорогу к их селу, на которой нет ни асфальтового, ни гравийного покрытия, из-за чего она становится непроходимой в непогоду. Комментаторы во "ВКонтакте" отметили, что проблема с дорогами в регионе повсеместная.

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