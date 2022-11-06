Дорога в селе Разночиновка, фото: https://vk.com/wall-119316251_354433

06 ноября 2022, 06:35

Сельчане под Астраханью потребовали от чиновников обустроить дорогу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители села Разночиновка под Астраханью потребовали от чиновников обустроить дорогу к их селу, на которой нет ни асфальтового, ни гравийного покрытия, из-за чего она становится непроходимой в непогоду. Комментаторы в социальной сети "ВКонтакте" отметили, что проблема с дорогами в регионе повсеместная.

Жители села Разночиновка Наримановского района Астраханской области жалуются на плохое состояние дороги, которая ведет в их село. По их словам, эта дорога без асфальта и во время непогоды она становится непроходимой.

Сельчане обращались к властям с просьбой отремонтировать трассу, на что чиновники им заявили, что ремонт запланирован в 2027 году, сообщил 4 ноября "Арбуз Тудей".К посту прикреплены два фото, на которых показана дорога после дождя. На ней отсутствует асфальтовое или гравийное покрытие из-за чего на дороге образовались лужи, а сама она превратилась в грязь.

Запись о том, что жители села Разночиновка жалуются на плохую дорогу, была размещена 4 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Подслушано Астрахань", на которую подписаны более 16 тысяч пользователей.

На 06.40 мск 6 ноября эта запись набрала девять отметок с реакцией пользователей и пять комментариев.

"Обещанного три года ждут", – сыронизировал Андрей Астрахань. "Так везде", – считает Александр.

"Практически все сёла у нас в области такие", – отметил Владимир Рулев.

"Там не ремонт нужен. Там практически нужно эту дорогу строить заново. Так как заложена она была ещё при СССР и была готова практически 70%. Оставалось только положить асфальт. А в течение всех лет ремонт этой дороги ограничивался только посылкой щебня на ухабах", – подчеркнул Владимир Рулев.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, 29 октября астраханцы пожаловались, что на фоне ухудшения погоды местные дороги без асфальтового покрытия превратились в грязь, что создало трудности для пешеходов и машин. Они добавили, что асфальта нет также и около некоторых школ и детсадов, и потребовали реакции чиновников на эту проблему.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

В Астрахани снежные заносы стали причиной многочисленных автомобильных пробок", "Режим повышенной готовности введен в Астраханской области из-за пробок на границе", "Прокуратура Астрахани выявила нарушения в работе мэрии по расчистке дорог от снега".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 ноября 2022, 08:28

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