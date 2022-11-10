Житель Дагестана осужден за оправдание терроризма

10 ноября 2022, 04:39

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Южный окружной военный суд в Ростова-на-Дону назначил крупный денежный штраф жителю Дагестана Абдулатипу Омарову, лишив его на два года права администрировать интернет-ресурсы.

31-летний житель Дагестана обвинялся в публичном оправдании терроризма из-за публикаций в социальных сетях.

Суд счел, что мужчина своими постами "оправдывал террористическую деятельность и героизировал террористов", сообщило 9 ноября со ссылкой на региональное Погрануправление ФСБ информагентство "Дагестан".

По информации ведомства, осужденный Омаров полностью признал в суде свою вину и раскаялся. В качестве наказания суд назначил ему денежный штраф в 350 тысяч рублей с лишением на два года права администрировать интернет-сайты.

Часть 2 статьи 205.2 УК России, по которой обвинялся Абдулатип Омаров, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Его дело поступило в суд 4 августа и было рассмотрено за три заседания, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

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*21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.