Продлен срок ареста Сергею Такоеву

09 ноября 2022, 10:36

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Бывший глава правительства Северной Осетии Сергей Такоев, бывший министр туризма республики Алан Диамбеков и гендиректор Осетинского завода электрооборудования Аида Габараева останутся под стражей до 30 января.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев, а также бывший министр туризма республики Алан Диамбеков и гендиректор компании "Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования" Аида Габараева были взяты под стражу 11 августа 2021 года, их арестовали на два месяца. В сентябре суд отказался изменить решение об аресте. Все трое обвиняются в растрате 180 миллионов рублей при покупке республикой у завода объектов недвижимости по завышенной стоимости. В августе суд продлил срок ареста Такоеву, Диамбекову и Габараевой до 10 ноября.

Мосгорсуд продлил еще на 2,5 месяца срок ареста бывшему премьеру Северной Осетии Сергею Такоеву, бывшему министру туризма Алану Диамбекову и директору завода ОЗАТЭ Аиде Габараевой. Они будут находиться под стражей до 30 января, пишет "Основа".

Судебные слушания прошли 8 ноября, они длились несколько часов. Следователи попросили суд продлить меру пресечения в виде ареста. Сейчас готовится обвинительное заключение. Уголовное дело о растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК России) состоит из 84 томов. Всего в деле 6 подозреваемых, включая бывшего министра госимущества Казбека Фидарова и бывшего министра экономического развития Мадины Икаевой, сообщает агентство.

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