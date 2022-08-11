Арест Такоеву по делу о крупной растрате в Северной Осетии продлен

11 августа 2022, 14:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мосгорсуд продлил до 10 ноября срок ареста бывшему главе правительства Северной Осетии Сергею Такоеву, бывшему министру туризма республики Алану Диамбекову и гендиректору Осетинского завода электрооборудования Аиде Габараевой.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев, а также бывший министр туризма республики Алан Диамбеков и гендиректор компании "Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования" Аида Габараева были взяты под стражу 11 августа 2021 года, их арестовали на два месяца. В сентябре суд отказался изменить решение об аресте. Все трое обвиняются в растрате 180 миллионов рублей при покупке республикой у завода объектов недвижимости по завышенной стоимости.

Мосгорсуд продлил арест бывшему премьеру Сергею Такоеву, Алану Диамбекову и Аиде Габараевой еще на три месяца, до 10 ноября. Во время судебного заседания бывший министр туризма и инвестиций просил изменить меру пресечения для Габараевой на домашний арест. Однако суд удовлетворил ходатайство следственных органов, написало североосетинское агентство "Основа" 10 августа.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.