Сергей Такоев. Фото: Tamikbig https://ru.wikipedia.org/

11 августа 2022, 14:04

Арест Такоеву по делу о крупной растрате в Северной Осетии продлен

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мосгорсуд продлил до 10 ноября срок ареста бывшему главе правительства Северной Осетии Сергею Такоеву, бывшему министру туризма республики Алану Диамбекову и гендиректору Осетинского завода электрооборудования Аиде Габараевой.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший председатель правительства Северной Осетии Сергей Такоев, а также бывший министр туризма республики Алан Диамбеков и гендиректор компании "Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования" Аида Габараева были взяты под стражу 11 августа 2021 года, их арестовали на два месяца. В сентябре суд отказался изменить решение об аресте. Все трое обвиняются в растрате 180 миллионов рублей при покупке республикой у завода объектов недвижимости по завышенной стоимости.

Мосгорсуд продлил арест бывшему премьеру Сергею Такоеву, Алану Диамбекову и Аиде Габараевой еще на три месяца, до 10 ноября. Во время судебного заседания бывший министр туризма и инвестиций просил изменить меру пресечения для Габараевой на домашний арест. Однако суд удовлетворил ходатайство следственных органов, написало североосетинское агентство "Основа" 10 августа.

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Примечание:

"Верховный суд утвердил приговор Георгию Гуеву", "Хинштейн озвучил причину нападения на главу Росимущества по Северной Осетии", "Суд отправил под домашний арест главврача владикавказской больницы".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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