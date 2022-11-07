Сочинцы сочли смерть трех человек после обрушения балкона следствием бездействия властей

07 ноября 2022, 20:12

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Пятиэтажный дом в Сочи, где после обрушения балкона погибли три человека, давно нуждается в ремонте, но обращения к властям по этому поводу не дали результата, рассказали жильцы.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 ноября 60-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли при обрушении балкона на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Донской в Сочи. Еще один пострадавший, 46-летний мужчина, умер в больнице. Дело расследуется по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Следователи считают, что двое мужчин и женщина находились в съемной квартире и вышли на балкон, после чего он обрушился. По данным администрации Сочи, дом, где обрушился балкон, построен в 1958 году, здание не находилось в аварийном состоянии.

Жильцы дома № 13 по улице Донской не согласились с заявлением мэрии о том, что дом не находится в аварийном состоянии, они считают, что жить в нем опасно, сообщает сегодня Sochi1.Ru. "Боимся, что у нас полы в душе провалятся. Грибок на стенах, посмотрите, сгнившие деревянные окна", - рассказала, в частности, Оксана Абрамова, которая живет в этом доме с 1994 года.

По словам женщины раньше это было общежитие стройорганизации, в 1980-х годах провели его капитальный ремонт, а в 1990-х общежитие передали городу, разрешив жильцам приватизировать комнаты, которые получили статус квартир.

Соседка Оксаны Абрамовой Надежда живет в этом доме 20 лет. "Люди сами душевые сделали, это помещение не предназначено для душа, раньше у нас были внизу душевые, там комнаты сделали и продали, людям купаться негде, пришлось умывальник в душ переделать. Там всё гниет. На голову сыпется штукатурка, моешься и боишься, что провалишься на другой этаж. У меня сестра приехала с Питера, увидела это все, и говорит: «Я пошла на вокзал ночевать»", - приводит ее слова издание.

По словам Надежды, несколько лет назад жильцы собирали подписи под обращением к городским властям с требованием сделать ремонт, но после обращения в доме лишь заменили сгнившие канализационные трубы.

Надежда уточнила, что ее квартира находится над той, где обрушился балкон. "У меня неделю или дней 10 сыпались камни, я не могла понять откуда, я только лягу — и звук такой: бах-бах-бах. В окно выгляну, ничего вроде нет. Он [балкон], наверное, уже рассыпался. Этих людей, которые пострадали, мы не знаем. Они заселились недавно", - сказала она.

Видео с рассказом еще одной жительницы дома Алены опубликовано сегодня в Telegram-канале Kub Mash. По ее словам, основание балкона значительно размыло после одного из сильных ливней. "Соседи снизу наблюдали просто водопад над своим окном с этого балкона. И видно было трещину, он уже отходил", - рассказала женщина.

По ее словам, дом не числился аварийным, но требовал капремонта. "И в администрации нам говорили, что стоит вопрос провести капремонт полностью, но по датам никаких ответов не было", - сказала Алена.

В частности, в доме нужно менять крышу, считает она. "Потому что у нас при дожде течет. У нас всё течет, все потолки мокрые. Это четвертый этаж, и с той стороны тоже проседание пола идет, видите, как полы попроседали", - показала женщина на видео, не исключив, что "в любой момент пол может обрушиться".

В администрации города отметили, что в настоящее время нет угрозы обрушения конструкций самого дома, но власти Сочи собираются проверить дома с аналогичными балконными элементами, пишет сегодня "Коммерсант".

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