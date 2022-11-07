Умер пострадавший при обрушении балкона в Сочи

07 ноября 2022, 15:50

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Число погибших после обрушения балкона в сочинской пятиэтажке выросло до трех, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 ноября 60-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли при обрушении балкона пятиэтажки на улице Донской в Сочи. Еще один пострадавший, 46-летний мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

46-летний пострадавший, несмотря на медицинскую помощь, скончался в больнице, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю.

Следователи предполагают, что двое мужчин и женщина находились в съемной квартире. "Когда граждане вышли на балкон, произошло его обрушение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным администрации Сочи, дом, где обрушился балкон, построен в 1958 году, здание не находилось в аварийном состоянии. Хозяйка квартиры рассказала, что балкон был в хорошем состоянии, дефектов замечено не было, сообщило ранее РИА "Новости".

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