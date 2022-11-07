Три человека стали жертвами обрушения балкона в Сочи

07 ноября 2022, 03:29

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При обрушении балкона пятиэтажки в центре Сочи погибли два человека, третий госпитализирован в тяжелом состоянии.

Вечером 6 ноября обвалился балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Донской в Центральном районе города.

В результате обрушения погибли два человека - 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. Еще один пострадавший госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

По данным пресс-службы администрации Сочи, дом, где обрушился балкон, построен в 1958 году, здание не находилось в аварийном состоянии. Хозяйка квартиры рассказала, что балкон был в хорошем состоянии, дефектов замечено не было. Жилье она сдавала знакомым безвозмездно, сообщает РИА "Новости".

По факту обрушения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне в Черкесске обрушилось балконное основание в одной из квартир на улице Полевой. Плитами накрыло местную жительницу, которая попала в больницу с переломом позвоночникам и стоп.

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