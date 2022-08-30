Следователи заподозрили чиновников в халатности после обрушения балкона в Черкесске

30 августа 2022, 09:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следственный комитет по Карачаево-Черкесии возбудил уголовное дело против неустановленных региональных и городских чиновников по факту обрушения балкона, в результате чего пострадала жительница многоквартирного дома.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа в "итальянском дворе" Тбилиси обрушился балкон, погибла 74-летняя женщина. Дом находился в аварийном состоянии, отметили соседи.

По факту обрушения балкона в одном из домов в Черкесске, в результате которого женщина получила травмы, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". В ненадлежащем исполнении своих обязанностей подозреваются "неустановленные должностные лица", сотрудники республиканского управления государственного жилищного надзора и управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Черкесска, сообщил 29 августа региональный Следственный комитет на своем сайте.

"По данным следствия, 7 июня 2022 года в одной из квартир на улице Полевая в городе Черкесске обрушилось балконное основание, в результате чего тяжкий вред здоровью был причинен местной жительнице... В настоящее время следствием устанавливаются должностные лица, ответственные за обеспечение надлежащего технического состояния многоквартирного жилого дома и его безопасную эксплуатацию", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшую женщину после обрушения балкона накрыло бетонным плитами, она попала в больницу "с переломом позвоночника, стопы", рассказала жительница аварийного двухэтажного дома на улице Полевой 10 июня. "Мы уже давно висим в воздухе, все от нас отказываются. Дом 1976 года. Кирпич - песок, там даже грамма цемента нет, все сыплется. Фундамент с одной стороне весь в дырах, квартиру всю задувает, трава лезет в квартиру. В доме живут одни женщины, старики и инвалиды. Даже что-то элементарное попросить сделать некого" - посетовала женщина в видеоинтервью РИА "Карачаево-Черкесия".

"Мэр Черкесска поручил детально обследовать дом для включения его в программу переселения... По результатам экспертизы будет рассмотрен вопрос о включении дома в программу переселения в 2023 году", - сообщило агентство в своем Telegram-канале.

Напомним, в ноябре 2019 года житель Астрахани скончался после обрушения балкона пятиэтажки. По данным следователей, балкон, на котором стояли житель Астрахани и житель Ставрополья, обрушился вместе с ними с высоты четвертого этажа.

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