Житель Астрахани скончался после обрушения балкона пятиэтажки

18 ноября 2019, 09:44

При обрушении балкона пятиэтажного дома в Астрахани два человека получили травмы, один из них сегодня умер в больнице.

Инцидент произошел 17 ноября на улице Яблочкова в Ленинском районе Астрахани. По данным следователей, балкон, на котором стояли житель Астрахани и житель Ставрополья, обрушился вместе с людьми с высоты четвертого этажа.

Пострадавших доставили в больницу, сегодня утром житель Астрахани 1980 года рождения скончался. "Его знакомый 1983 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщила пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

"Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) управляющей компании, на балансе которой находится данный дом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Пятиэтажный дом, в котором произошел инцидент, был построен в 1967 году и не является аварийным. При этом, по данным МЧС, у балкона обрушились ограждающие металлические конструкции, сообщила вечером 17 ноября "Российская газета".

Комментариев от представителей управляющей компании относительно инцидента пока не поступало.