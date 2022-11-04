04 ноября 2022, 15:34

Власти подтвердили гибель на Украине военного из Ростовской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Андрей Черныш погиб на Украине, следует из сообщения администрации Целинского района. С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели там не менее 62 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Никита Крутько стал 61-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Целинского района сообщила о проведении патриотический часа "Герой нашего времени", В ходе мероприятия рассказывалось об Андрее Черныше, награжденном орденом Мужества посмертно, следует из сообщения в Telegram-канале районной администрации от 3 ноября.

Ранее о гибели Черныша на Украине сообщало местное издание "Дельта-Целина". В 2007 году Андрей Черныш закончил Юловскую среднюю школу, а в 2009 году был призван на службу, по ее окончанию, в 2011 году, подписал контракт, сообщило издание. Церемония передачи семье погибшего ордена Мужества состоялась в сентябре. Андрею Чернышу было 32 года, говорится в сообщении от 5 сентября на сайте издания

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 62 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Мобилизованный житель Волгоградской области погиб на Украине", "Погибший на Украине контрактник похоронен в Ахтубинске", "Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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