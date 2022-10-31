Военный из Ростовской области погиб на Украине

31 октября 2022, 19:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Гвардии рядовой Никита Крутько погиб на Украине, сообщила администрация Октябрьского района. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине не менее 61 уроженца Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что после сообщения о гибели Владислава Пономаренко, Александра Уварова, Владимира Матвейчука и Данила Скрибцова число погибших на Украине уроженцев Ростовской области, гибель которых подтвердили власти, достигло 60.

Военнослужащий, гвардии рядовой Никита Крутько погиб на Украине, сообщила 30 октября администрация Октябрьского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 61 уроженца Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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