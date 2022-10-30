Доброволец из Грузии погиб на Украине

30 октября 2022, 22:25

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Грузинский доброволец Гурген Гагнидзе погиб под Бахмутом. С начала военной операции российских войск на Украине погибли не менее 22 грузинских бойцов.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября стало известно, что доброволец из Грузии Михаил Капланишвили погиб в Луганской области во время ракетного обстрела. Он стал 21-м грузинским бойцом, погибшим на Украине с начала военной операции российских войск. 29 октября Капланишвили был похоронен в Тбилиси.

Грузинский доброволец Гурген Гагнидзе ​​погиб в боестолкновении под Бахмутом, пишет сегодня "Грузия Online".

40-летний Гурген Гагнидзе служил в 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ, сообщает информагентство "Новости-Грузия".

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