25 октября 2022, 03:29

Блогер Хасиев столкнулся с новыми обвинениями в клевете

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бизнесмен из Северной Осетии Самвел Саркисянц обвинил блогера Алана Хасиева в том, что тот распространял о нем ложные сведения. Он предложил Хасиеву, который также обвинен в клевете на сотрудника прокуратуры, вместе пройти полиграф.

Как писал "Кавказский узел", на блогера Алана Хасиева завели уголовное дело о клевете на заместителя прокурора в одном из районов Владикавказа.

Предприниматель Самвел Саркисянц обвинил блогера Алана Хасиева в клевете и вторжении в частную жизнь. По словам бизнесмена, Хасиев, который является общественным представителем его бывшей жены, вымогал у него деньги и пытался давить на следственные органы. Видеообращение Саркисяна опубликовано, в частности, в Telegram-канале Хасиева "Вызов Времени - ВВ".

Бизнесмен утверждает на видео, что сначала бракоразводный процесс проходил спокойно, "по обговоренному сценарию". Однако, отметил он, после "появления" Алана Хасиева все изменилось. Он обвинил блогера в том, что тот писал в соцсетях про него "клеветнические вещи".

Саркисянц также предложил Хасиеву пройти вместе полиграф и в случае, если выяснится, что блогер распространяет в отношении его ложь, обязать его принести ему извинения.

Сам блогер в подписи к видео предположил, что силовики что-то "пообещали" бизнесмену "в обмен на грязь и ложь против Хасиева".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью. 

Примечание:

"Североосетинская учительница предложила рассказать об избиении на детекторе лжи", "Уроженец Северной Осетии озвучил новые сведения о пытках геев в Чечне", "Блогеру в Кабардино-Балкарии потребовалась госпитализация после нападения чиновника".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 октября 2022, 04:28

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