Астраханцы пожаловались на холод в их домах

20 октября 2022, 07:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители Астрахани пожаловались на холод в их домах и попросили чиновников дать отопление. Отопительный сезон в Астрахани начнется 26 октября, сообщила мэрия города.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Астрахани регулярно жалуются на проблемы с теплоснабжением. Так, 5 марта после урагана астраханцы указали, что непогода оставила часть горожан без света, а на дорогах образовались пробки, к тому же некоторые районы города остались без тепла.

Отопительный сезон 2022-2023 года в Астрахани начнется 26 октября. Мэр города Олег Полумордвинов подписал соответствующее распоряжение, сообщила администрация Астрахани 19 октября на своем сайте.

Вечером 19 октября в соцсети "ВКонакте" в группе "Типичная Астрахань" был опубликована запись, автор которой пожаловался, что в домах у астраханцев холодно, так как нет отопления.

"[Мэр Астрахани Олег] Полумордвинов услышь нас! Дайте уже отопление, не ждите 26-го числа, в школах и детских садах уже постепенно начали давать отопление. А в многоквартирных домах, что не люди? Есть студенты, которые снимают комнаты, а в комнатах холодно, а позволить себе купить обогреватели они и их родители не могут. Пожилые люди тоже болеют часто, нам уже невыносимо холодно уже, и по ночам, и днём. Это крик души! Дайте отопление, или же прямо завтра вставать перед вашими окнами? С плакатом стоять до последнего, пока не околею?" – написал автор поста.

На 06.45 мск 20 октября эта запись набрала 215 отметок с реакцией пользователей и 82 комментария.

"Дети из детского сада (школы), в котором работает отопление, приходят домой в холодную квартиру, а потом карантины в школах и детсадах. Может это и не основная причина, но имеет место быть", – написал Кабир Сайфулин.

"Реально холодно, а электричеством 63 квадрата не прогреть. Под двумя одеялами мёрзну всё равно", – пожаловалась Анна Грачёва.

"Очень холодно, особенно ночью и утром когда ребёнка с кровати вытащить невозможно. Включаем сплит, на кухне газ (но это тоже опасно и вредно). Днём на улице хорошо, солнышко греет, а дома если теневая сторона, то холодно", – отметила Нина Завьялова.

"Да, на улице теплее, чем в квартирах", – подчеркнула Мария Тарадина.

"Некоторые пишут включить сплит, обогреватели и так далее. А то, что дети болеют, несмотря на обогреватель? Ко всему плюс духовка газовая… Элементарно помыть ребенка... Дома всё равно холодно", – пожаловалась Валентина Осминина.

"Уже болеем, ОРЗ. Дело даже не в температуре в квартирах. Дело во влажности холодной. В кухне что-то готовишь, в дальних комнатах окошки запотевают, и всё влажно – холодное", – написала Валентина Юрикова.

"В Астрахани не умеют ни давать своевременно отопление, ни отключать его. В октябре мы мёрзнем, а в апреле умираем от жары в квартире", – считает Наталья Голубева.

"У нас не могут регулировать его. Можно было бы потихоньку подтапливать, пока на улице тепло, и все были бы довольны", – ответила ей Ольга Лохина.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Астрахани переменная облачность, температура воздуха составляет +19 градусов, скорость ветра – 6 метров в секунду. В ночь на 21 октября ожидается облачная погода, температура воздуха понизится до +15 градусов, скорость ветра – до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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