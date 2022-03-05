Астраханцы пожаловались на отсутствие тепла, света и воды после урагана

05 марта 2022, 14:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Улицы Астрахани оказались подтоплены после сильного ветра с дождем и снегом, отметили астраханцы в соцсетях, раскритиковав чиновников за неработающие ливневки. Ураган оставил часть горожан без света, а на дорогах образовались пробки, к тому же некоторые районы города остались без тепла, указали другие комментаторы.

Как информировал "Кавказский узел", губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сегодня сообщил, что минувшей ночью в регионе был сильный ураган с дождем и снегом, из-за непогоды в Астраханской области без света остались 112 тысяч человек.

Жители Астрахани назвали постоянной проблему с неработающими ливневками

В Instagram-паблике kaspyinfo.ru, на который подписаны около 17,8 тысяч пользователей, сегодня был опубликован ролик, на кадрах которого показана подтопленная улица. По проезжей части улицы едут машины, уровень воды достигает днища большинства автомобилей. "На видео плывет улица Боевая", – сказано в описании к публикации. При этом в геолокации указано, что действие на кадрах ролика происходит в Астрахани.

К 14.00 мск 5 марта эта запись в Instagram-паблике kaspyinfo.ru набрала 3354 просмотра и 10 комментариев. Часть их авторов пожаловалась на неработающие ливневки.

"У нас в Астрахани как всегда, деревья и водоотлив", – отметила rita.kiyakova.

"Почему в городе нет стоков?" – спросил пользователь _zvanst.

"У нас все поплыли, начиная с Казачьего. Большие Исады с таким успехом сегодня вообще уйдут под воду", – подчеркнул пользователь sulanna74.

"Утром добиралась на работу и ни одной машины коммунальной службы не видела. У площади Ленина переходила дорогу – утонула. Ноги промочила. Пришла на работу вся мокрая. Где техника, помогающая нам? Весь город плывёт", – заявила golikova2586.

Другая часть пользователей рассказала и пробках на дорогах и об отключении комуслуг. "На улице Боевая около 07.00 заглохли две машины, и образовалась приличная пробка. Водители этих машин оказались не в очень приятной ситуации", – написала lenateshchina.

"Военный городок вообще без света, воды, отопления и без связи", – пожаловался пользователь katjxa_89.

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Запись о непогоде в Астрахани была также опубликована сегодня на странице администрации города в Instagram. К публикации прикреплен ролик, на кадрах которого показаны коммунальщики, которые работают на подтопленных улицах. "Коммунальные службы задействованы в борьбе с непогодой в полном составе. Проводится откачка дождевых вод, уборка снега, ликвидация сломанных веток и поваленных деревьев. Задействовано 70 единиц техники, среди которой ассенизаторы, вышки, погрузчики и прочее", – сказано в описании к видео.

Эта запись на странице администрации Астрахани в Instagram, на которую подписаны около 6345 пользователей, на 14.00 мск 5 марта набрала 65 отметок "нравится" и 20 комментариев.

"Куликова 42/2, нет холодной воды, не знаю когда отключили, но в 7 утра уже не было", – написала irinka1330810.

"Мы тоже сидим со вчерашнего вечера без воды, света, отопления", – написала natashka_eco_market.

"У нас на Свободном, где магазин "Фауна", по колено воды, откачивать не едут", – пожаловалась marina_kuzmenko7470.

"Микрорайон АЦКК без отопления, без света, без горячей и холодной воды, и при этом никто из аварийных служб трубку не берет, включая ТЭЦ "Северная". Как это можно понимать? Зачем публикуются номера телефонов, по которым ничего нельзя узнать?" – спросил пользователь sizovsa.

"3-й Интернационал без света, отопления и воды. Без света можно сидеть, но вот без отопления с ребёнком", – отметила alena_lari_dronova.

"Бабаевского полностью в воде и отсутствует электроэнергия. И ни одной машины по откачки нет на улицах и энергетиков тоже", – пожаловалась kseniyaleksen.

Пост о последствиях урагана в Астрахани был также размещен сегодня в соцсети "ВКонтакте" в группе "Астрахань", на которую подписаны около 170 тысяч пользователей. К 14.00 мск эта запись набрала 79 отметок "нравится" и 48 комментариев.

"Если дождь – стабильно затопит половину города, если ветер – стабильно отключится свет, вода, отопление", – написал Евгений Владимирский.

"Да ладно свет, так ещё и горячей воды нет, соответственно и отопления нет", – отметила Марина Краснова.

"На Советской милиции поперёк дороги дерево упало, вырвало с корнем", – написал пользователь с ником Ангел Темный.

"Кировский район света нет, воды нет, батареи еле теплые", – подчеркнула Рита Белова.

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По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Астрахани скорость ветра составляет 10 метров в секунду, идет дождь со снегом, температура воздуха составляет +3 градуса. В ночь на 6 марта скорость ветра возрастет до 12 метров в секунду, также прогнозируется дождь со снегом, температура воздуха понизится до +1 градуса. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.