Арест двум бывшим главам Минтуризма Ставрополья продлен

29 сентября 2022, 05:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд оставил под стражей еще на два месяца бывших министров туризма Ставрополья Александра Трухачева и Кирилла Реута, обвиненных в превышении должностных полномочий при выполнении госконтрактов.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно о задержании министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута, подозреваемого по уголовному делу о превышении полномочий, суд постановил поместить его чиновника стражу, в июне ему продлили арест до 2 октября. 7 февраля прокуратура сообщила, что бывший министр туризма Ставропольского края Александр Трухачев заподозрен в превышении полномочий при заключении госконтракта на проведение праздников, 10 февраля бывший министр был арестован. В мае стало известно, что Трухачев стал подозреваемым по еще четырем уголовным делам о злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов с подконтрольными ему фирмами.

Ленинский райсуд Ставрополя продлил срок содержания под стражей двум бывшим министрам туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, сообщил 29 сентября со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс". Они останутся под арестом до 2 декабря, отмечается в сообщении.

По данным суда, оба обвиняются в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ), по делу одного из чиновников ущерб бюджету оценивается более чем в 45 миллионов рублей, второго - свыше 25 миллионов рублей, сообщил суд. Отметим, максимальное наказание по этой статье - до десяти лет лишения свободы.

Речь идет о Кирилле Реуте и Александре Трухачеве, сообщил со ссылкой на пресс-службу суда издание "Победа 26".

По версии следствия, в 2020 году Трухачёв заключил с компанией контракт на проведение массовых мероприятий стоимостью более 45 миллионов рублей. Следователи полагают, что компания полностью не выполнила свои обязательства, а в акте оказанных услуг были предоставлены заведомо ложные сведения, говорится в сообщении.

Реут заключил госконтракт на проведение фестиваля фейерверков PyroFivePeaks-2021, сумма которого составила почти 63 миллиона рублей, однако фактически услуга не была оказана, полагают следователи. По их версии, действия Реута повлекли "существенное нарушение прав и законных интересов граждан – жителей Ставропольского края, а также причинение материального ущерба бюджетной системе Российской Федерации в размере 25 180 000 рублей", говорится в пресс-релизе на сайте Ленинского райсуда Ставрополя.

Комментариев Реута и Трухачева или их представителей относительно решения суда о продлении ареста не поступало.

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