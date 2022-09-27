Суд в Краснодаре отказался рассматривать апелляцию по делу Андрея Пивоварова

27 сентября 2022, 12:47

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Краснодарский краевой суд направил дело бывшего директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, который приговорен к четырем годам колонии по делу о нежелательной организации, в суд первой инстанции для устранения ошибок.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля прокурор предложил приговорить Андрея Пивоварова к пяти годам лишения свободы и запретить на восемь лет избираться в органы власти. Сам Пивоваров 11 июля в последнем слове заявил, что защита доказала несостоятельность версии обвинения, а уголовное дело является преследованием за политическую деятельность. Суд в Краснодаре 15 июля приговорил Пивоварова к четырем годам лишения свободы, признав его виновным в руководстве нежелательной организацией. 19 июля это решение было обжаловано.

Андрей Пивоваров был задержан 31 мая 2021 года в Санкт-Петербурге, находится под стражей в Краснодаре со 2 июня 2021 года. Жалоба защиты на решение об аресте не была удовлетворена судом, хотя адвокаты представили доказательства, что репост в соцсети, из-за которого ведется расследование, сделал не Пивоваров. 9 декабря 2021 года апелляционный суд оставил в силе и решение об обеспечительном аресте имущества Пивоварова.

Краснодарский краевой суд снял с апелляционного рассмотрения дело и направил его в Ленинский районный суд для устранения ошибок. Пивоварова не ознакомили с материалами дела и теперь его этапируют обратно в СИЗО-1 Краснодара, чтобы он имел возможность ознакомиться с томами 12,13,14,15, которые появились во время рассмотрения дела, сообщил сегодня Telegram-канал "Команда Пивоварова".

Ленинский районный суд не рассмотрел два ходатайства подсудимого об ознакомлении с материалами дела, сообщил сегодня Telegram-канал "ВЛагерь".

На заседании Пивоваров присутствовал по видеосвязи и сказал, что страна меняется на глазах. По его словам, в колонии, он следит за происходящим с помощью радио. "Конечно, это пропагандистское радио, но даже так можно понять и почувствовать стремительность происходящих в стране изменений", - привел его слова Telegram-канал Sota.

Апелляционная жалоба по делу Пивоварова поступила в Краснодарский краевой суд 2 сентября, ее рассмотрение было назначено на сегодня на 10.00 мск, следует из карточки дела на сайте суда.

Напомним, Андрей Пивоваров после задержания в Санкт-Петербурге был доставлен в Краснодар, поскольку дело в отношении него возбудили следователи на Кубани. Ему инкриминировался репост из паблика "Объединенные демократы", который Пивоваров сделал в августе 2020 года, находясь в Краснодаре. Тогда он прибыл в город, чтобы помогать с избирательной кампанией Яне Антоновой. В октябре того же года Яна Антонова была осуждена по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией.

11 ноября 2021 года в Ленинском райсуде прошло первое заседание по делу Пивоварова. В тот же день адвокаты попросили Краснодарский краевой суд изменить территориальную подсудность дела и передать его в Санкт-Петербург, объяснив, что это родной город политика, а к Краснодару Пивоваров не имеет никакого отношения. Адвокаты также установили, что только один репост Пивоваров делал на территории Краснодарского края, а все остальные - в Москве и Санкт-Петербурге. 24 марта Верховный суд России не удовлетворил апелляционную жалобу на отказ передать дело в Санкт-Петербург.

Сам Пивоваров ранее связал свое уголовное преследование с выборами, которые проходили осенью 2021 года. Международные правозащитные организации призвали ООН повлиять на власти России, чтобы добиться освобождения Андрея Пивоварова.

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.