Президент Грузии помиловала 12 осужденных граждан

24 сентября 2022, 06:31

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Четверо осужденных граждан Грузии освобождены от отбывания наказания, еще троим сокращены сроки в тюрьме. Президент Саломе Зурабишвили подписала соответствующий акт о помиловании, который также затронул пятерых человек, чьи приговоры не связаны с тюремным заключением.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимает решения о помиловании осужденных, обычно приурочивая их к памятным и праздничным датам. 22 июля она освободила от отбывания наказания 10 заключенных и сократила срок одному осужденному.

23 сентября президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 12 осужденных, пишут "Новости-Грузия".

По данным пресс-службы президента, четверо из них освобождены из колоний, троим сокращены оставшиеся сроки. Кроме того акт о помиловании затронул пятерых осужденных, чьи приговоры не связаны с отбыванием наказания в тюрьме. В их числе - две женщины, сообщает "Грузия-онлайн".

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