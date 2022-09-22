Ахмед Мамедли объявил голодовку в изоляторе

22 сентября 2022, 10:57

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Находящийся под административным арестом глава Движения «Демократия -1918» Ахмед Мамедли объявил голодовку в знак протеста против его преследования. Правозащитники заявили о неправомерности преследования активиста.

Как писал «Кавказский узел», суд в Баку 20 сентября арестовал на 30 суток лидера молодежного движения «Демократия-1918» Ахмеда Мамедли, признав его виновным в неподчинении полиции. Соратники связали арест Мамедли с его пацифистскими выступлениями и критикой в адрес властей Азербайджана.

Мамедли с 20 сентября проводит голодовку в Бинагадинском пункте содержания лиц, арестованных в административном порядке, сообщил сегодня, 22 сентября корреспонденту "Кавказского узла" генсек движения «Демократия – 1918» Самир Султанов. «Ахмед позвонил отцу и сообщил, что в знак протеста против необоснованного ареста он проводит голодовку», - сказал Султанов.

По его словам, активист рассказал отцу и о деталях его задержания и разговоров в полиции.

«Ахмед сообщил отцу, что после задержания его отвезли в 9-е отделение Сабаильского районного управления полиции Баку. Там ему открыто заявили, что его задержание связано в целом с политической деятельностью, также антивоенными публикациями в социальных сетях, и в частности, критикой Ильхама Алиева. От Ахмеда потребовали удалить указанные публикации в социальных сетях. Но он отказался, после чего против него оформили протокол о неподчинении полиции и решением суда арестовали на 30 суток», - сказал Султанов.

Он указал, что Мамедли не сообщил содержания протокола. «Но Ахмед сказал отцу, что просил позволить ему адвоката, однако этого не было сделано», - продолжил Султанов.

Султанов отметил, что к активисту было применено насилие во время задержания. «Я сам стал свидетелем этого. Мы шли с Ахмедом за покупкой для него авиабилета в Турцию, где он должен продолжить образование. Но нас остановили люди в гражданском, которые не представились. Ахмеда повалили на асфальт и потом затащили в гражданскую машину. Он успел мне передать свой мобильный телефон. Но они силой отобрали телефон Ахмеда и его увезли в неизвестном направлении. Несколько часов мы не могли выяснить место содержания. Мы звонили на службу 102 МВД. Только после третьего звонка мне перезвонили из 26 отделения Ясамальского РУП и пригласили для показаний об исчезновении Ахмеда. Хотя в это время Ахмеда уже отвезли в суд, там ему уже под конец дали адвоката по назначению», - отметил Султанов.

По его словам, арест Мамедли нарушает не только его права на свободу, но и на образование. «У Ахмеда в начале октября начинаются занятия в магистратуре в Турции. Он должен был поехать в конце сентября, представить документы на подтверждение поступления в университет. Если, он вовремя не поедет, его могут не зачислить. А с другой стороны, в октябре начинается очередной призыв в армию и Ахмеда сразу после освобождения могут отправить на службу, сорвав ему учебу», - сказал Султанов, добавив, что арест Мамедли будет обжалован.

На защиту прав Мамедли привлечена адвокат Зибейда Садыгова. Она сказала корреспонденту «Кавказского узла», что только приступила к защите и еще не встретилась с Мамедли в изоляторе.

Защита рассчитывает получить 22 сентября решение суда об аресте для подачи апелляционной жалобы. «Жалобу мы подадим в любом случае, даже если меня не допустят к Ахмеду Мамедли», - отметила адвокат.

Член правления Движения «Демократия 1918» Афияддин Мамедов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что об аресте Мамедли проинформированы “Amnesty İnternational”, “Freedom House” и другие международные правозащитные организации, а также посольства иностранных государств.

«Международное сообщество не должно оставаться безучастным к аресту человека, который выступает против войны. Ахмеда преследуют за свободу выражения», - сказал Мамедов.

Член правозащитной организации «Линия защиты» Зафар Ахмедов также считает, что Мамедли преследуют за выражения.

«Наши власти не перестают удивлять. То, что они преследуют политиков, активистов, журналистов за их критические высказывания о власти, - это не новость. «Новаторство» в случае с Ахмедом Мамедли в том, что его арестовали за призывы против войны. У нас в законодательстве есть ответственность за призывы к войне, поэтому является нонсенсом преследование человека за антивоенные выступления. Кто-то может высказывать мнения, которые не понравятся многим. Однако это не значит, что человека за слово надо сажать за решетку», - сказал Ахмедов добавив, что «Линия защиты» призывает власти освободить Мамедли.

Дело Мамедли нарушает законы страны, уверен юрист Самед Рагимов.

«Обвинение в неподчинении полиции типично для арестов активистов. Но, одно дело человека задерживают в темное время суток, не в людном месте, а другое, как в случае с Мамедли, - его схватили средь бела дня в центре города, при свидетеле, где много камер видеонаблюдения. Кроме того, после задержания Ахмеда были нарушены его права связаться с близкими, не дали пригласить адвоката. В отношении Мамедли нарушены целый ряд статей Европейской конвенции о правах человека – 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 6 (право на справедливое судебное разбирательство). Присутствует явное нарушение также права на свободу выражения (статья 8), поскольку молодого человека преследуют за антивоенные выступления. Кроме того, очевидно нарушение статьи 18. То есть административный закон против него был использован для преследования по политическим мотивам. ЕСПЧ принял порядка 20 решений по Азербайджану, где было признано нарушение статьи 18. Но это были по уголовным делам. Сейчас статья 18 нарушена и по административному делу», - сказал Рагимов.

На его взгляд, дела Мамедли носить показательный характер для устрашения тех, кто отваживается публично выступить против войны.

В пресс-службе МВД подтвердили, что Мамедли задержан по статье о неподчинении полиции. «В отношении Ахмеда Мамедли было принято мера административного взыскания в виде ареста сроком на 30 суток», - сказали в пресс-службе ведомства корреспонденту «Кавказского узла». Утверждения о политических мотивах преследования Мамедли в МВД назвали «надуманными».

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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