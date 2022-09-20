Активистка сочла клеветой высказывания чиновника на сходе в Полтавской

20 сентября 2022, 17:40

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Наталья Гаряева сообщила в полицию, что на сходе жителей станицы Полтавской чиновник обвинил активистов в коммерческой заинтересованности в закрытии мусорного полигона, эти обвинения она сочла клеветой.

Как писал "Кавказский узел", на народный сход против мусорной свалки в станице Полтавской, который состоялся 17 сентября, из чиновников пришли лишь два чиновника. Один из них, в частности, предположил, что активистам заплатили за акции против работы мусорного полигона. Жители станицы заявили, что намерены подать на чиновника в суд за клевету.

Жители станицы Полтавской проводят акции протеста против вывоза мусора на полигон. Поздно вечером 5 сентября участники акции протеста в станице, перекрывшие дорогу мусоровозам, согласились разойтись лишь после того, как к ним приехал глава Красноармейского района Юрий Васин, который пообещал протестующим на сходе 17 сентября объявить дату закрытия полигона, а также детали судебного иска к его владельцам. Администрация Красноармейского района Кубани направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон в станице Полтавской, против которого протестуют местные жители, сообщил 8 сентября глава муниципалитета.

Активистка Наталья Горяева после схода жителей Полтавской направила в полицию сообщение о преступлении. Как указано в заявлении, направленном начальнику отдела МВД Красноармейского района Василию Хаеву, на сходе выступали чиновники, которые заявили, что активисты "пришли на встречу не из-за своей активной позиции и своих убеждений", а за деньги. В частности, один из чиновников назвал активистов "толпой, преследующей коммерческие интересы". По ее мнению, их действиях усматривается нарушение статьи 128 УК РФ о клевете, следует из копии заявления, размещенной в Telegram-канале "Полтавская против свалки".

Заявление было принято в ОМВД России по Красноармейскому району вечером 19 сентября, зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях под номером 12595, следует из приложенного к заявлению талона-уведомления.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам носятся мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Представители властей дважды встречались с жителями станицы после их обращения в администрацию президента, однако эти встречи оказались безрезультатными, сообщили станичники 12 июля. Активисты направили в Генпрокуратуру жалобу на бездействие чиновников, под которой подписалось около пяти тысяч человек.

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