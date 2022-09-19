МВД насчитало более 20 пострадавших по делу о мошенничестве в Ростовской области

19 сентября 2022, 14:11

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Трое жителей Ростова-на-Дону арестованы по делу о мошенничестве. Они обещали своим клиентам за деньги исправить их кредитную историю и получить займы в банке, сообщило МВД.

По данным ведомства, подозреваемые создали сеть коммерческих организаций по оказанию финансовых услуг, подыскивали клиентов из числа тех, кому банки отказали в кредитовании и предлагали им свою помощь в исправлении кредитной истории и получении банковских займов. Стоимость услуг зависела от суммы, которую клиент планировал взять в долг у банка. "При этом клиентов уверяли, что часть денежных средств будет зачтена в счет погашения займов. На самом деле никаких договоренностей с кредитными организациями у фигурантов не было, взятые на себя обязательства они выполнять не собирались. Полученные от обманутых клиентов деньги похищались", - сообщило сегодня ГУ МВД по Ростовской области.

Силовики задержали троих подозреваемых, в офисах их организаций изъяты компьютеры, телефоны, терминалы для оплаты, документация. Дело расследуется по статье 159 УК России (мошенничество). Все трое заключены под стражу. "В полицию с заявлениями обратились более 20 пострадавших. Сумма причиненного ущерба устанавливается", - сказала представитель МВД России Ирина Волк, сообщение которой приводится на сайте регионального ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле группа риелторов в Ростовской области была заподозрена в крупном мошенничестве. По данным МВД, они получили свыше 50 ипотечных кредитов на общую сумму более 90 миллионов рублей, используя подставных лиц и фиктивные документы.

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