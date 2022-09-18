Видео грубого обращения с ребенком в махачкалинском детсаде возмутило пользователей соцсетей

18 сентября 2022, 08:30

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Кадры видео с воспитателем детсада, которая грубо обращается с ребенком, вызвали возмущение у пользователей соцсетей в Дагестане. Ребенок является аутистом, его родители подали заявление в полицию, сообщила пресс-секретарь МВД республики.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года Дербентский городской суд признал местную жительницу виновной в истязании и гибели трехлетней девочки и приговорил ее к 8 годам колонии строгого режима.

3 декабря 2019 года в Дербенте была задержана женщина, которая присматривала за трехлетней девочкой, пока ее мать была в отъезде. Няня была заподозрена в непреднамеренном убийстве девочки. По словам женщины, она увидела, как девочка забралась на кухонный шкаф за сладостями, ударила ее по ногам, отчего та упала, сильно ударилась и умерла на месте. Многие пользователи Instagram осудили няню. По их мнению, даже говорить с ребенком нужно было лишь после того, как она слезет со шкафа. Но некоторые пользователи сошлись во мнении, что имел место несчастный случай. В августе 2020 года няне было предъявлено обвинение в истязаниях и гибели ребенка.

Видео из детского сада в Махачкале, на кадрах которого видно, как одна воспитательница грубо обращается с ребенком, а вторая сотрудница детсада не обращая это внимания пылесосит пол, обнародовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева 17 сентября. "Ребёнок-инвалид, ему 5 лет, он аутист. Не говорит, и не может рассказать о том, что с ним происходит. В мае его определили в частный инклюзивный детский сад в Махачкале, где все детки "особенные". Всё по началу было хорошо, но за месяц до... мама стала замечать у малыша сильный невроз: он стал сам себя бить, до крови грызть ногти, писаться (только в саду), наотрез отказывался идти в садик. 24 августа мама пришла пораньше и застала его плачущим, со следом пощёчины на лице. Запросив записи с камер, увидела то, что видим мы. Воспитатель призналась, что это повторялось не раз. Её уволили, заявление написали", - прокомментировала видео Гариева.

По ее словам, коллектив детсада и некоторые родители считают увольнение недоразумением и требуют вернуть уволенную сотрудницу. "А как же статья 117 УК РФ "Истязание" (заведомо несовершеннолетнего)?" - добавила представитель МВД.

В комментариях она сообщила, что "дело возбуждено", но уволенная сотрудница детсада "написала встречное заявление на маму ребенка по поводу опубликования видео с её участием".

На 8.37 мск под публикацией Гариевой набралось 735 комментариев. Подписчиков возмутило увиденное.

"Разве данный видеоматериал не даёт основание возбудить уголовное дело? Ребёнок с ограниченными возможностями требует большего внимания и понимания к себе, а значит, воспитатель унижает и мучает ребёнка заведомо беспомощного, отстающего в развитии и который не может сообщить родителям своевременно и доступным языком! Это отягощающее обстоятельство!" - написал пользователь с никнеймом "А".

"Прежде чем принимать на работу, нужно провести профотбор. Компетентен ли работник в этой сфере или нет. А тут мы видим, насколько компетентны те, кто ее принимал", - констатировал GK.

"Обеих надо было уволить. Ту, что пылесосит, тоже. Хладнокровно себя ведëт, видать не в первой там такое происходит" – отметил AMM AMM.

"Давно пора инициировать формирование федерального реестра частных садов. Тем более работающих с особенными детьми. Чтобы провинность любого из сотрудников сразу же накладывало "пятно" и на само учреждение, и на руководителя. Тогда и начнут проводить качественно профотбор и контролировать персонал. Благо, в нынешних современных реалиях сложностей с контролем не возникнет", – написал Азиз Ибрагимов.

Администрация детского сада "Super детки" опровергла информацию пресс-секретаря МВД о том, что коллектив хотел вернуть уволенную воспитательницу. "И воспитатель, и няня, что на видео, уволены... Воспитатель ранее уже имела большой опыт работы с детьми в государственном школьном учреждении... Ранее в таких поступках замечена не была, видео систематически просматривают начальство и родители... О ее возвращении до просмотра видео говорили мамы детей, с которыми она работала. Воспитатель была уволена сразу же и о ее возвращении речи не было", - сказано в сторис детсада в Instagram, опубликованном 17 сентября.

Руководство детского учреждения также пообещало подключить "онлайн-видеонаблюдение", чтобы исключить подобные инциденты.

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