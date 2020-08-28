28 августа 2020, 22:16

Няне из Дербента предъявлено обвинение в истязаниях и гибели ребенка

Дело 23-летней жительницы Дербента, обвиняемой в гибели трехлетней девочки, передано в суд. Следователи считают, что няня била ребенка и виновна в смерти по неосторожности.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2019 года в Дербенте была задержана женщина, которая присматривала за трехлетней девочкой, пока ее мать была в отъезде. Няня была заподозрена в непреднамеренном убийстве девочки. По словам женщины, она увидела, как девочка забралась на кухонный шкаф за сладостями, ударила ее по ногам, отчего та упала, сильно ударилась и умерла на месте. Многие пользователи Instagram осудили няню. По их мнению, даже говорить с ребенком нужно было лишь после того, как она слезет со шкафа. Но некоторые пользователи сошлись во мнении, что имел место несчастный случай.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемая, работая няней по найму, систематически била трехлетнюю девочку за непослушание. 2 декабря она столкнула девочку со шкафа, куда та полезла за сладостями. "Ребенок упал и сильно ударился головой о пол. От полученных повреждений девочка скончалась на месте", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Няня обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. "г" ч. 2 ст.117 УК России (истязание). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 4 статьи 111 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет, часть вторая ст. 117 - до семи лет.

Примечание:

"Следствие начало проверку после гибели двух детей в чеченском селе", "Жителя Северной Осетии обвинили в причинении смерти ребенку по неосторожности", "Жительница Дагестана обвинена в убийстве пятилетней дочери".

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