Скриншот сообщения со страницы прокуратуры Дагестана в Instagram https://www.instagram.com/p/CKGvgVGKyRh/

16 января 2021, 20:53

Няня из Дербента получила 8 лет колонии по делу о гибели ребенка

Дербентский городской суд признал местную жительницу виновной в истязании и гибели трехлетней девочки и приговорил ее к 8 годам колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2019 года в Дербенте была задержана женщина, которая присматривала за трехлетней девочкой, пока ее мать была в отъезде. Няня была заподозрена в непреднамеренном убийстве девочки. По словам женщины, она увидела, как девочка забралась на кухонный шкаф за сладостями, ударила ее по ногам, отчего та упала, сильно ударилась и умерла на месте. Многие пользователи Instagram осудили няню. По их мнению, даже говорить с ребенком нужно было лишь после того, как она слезет со шкафа. Но некоторые пользователи сошлись во мнении, что имел место несчастный случай. В августе 2020 года няне было предъявлено обвинение в истязаниях и гибели ребенка.

Дербентский горсуд признал местную жительницу виновной по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. "г" ч. 2 ст.117 (истязание) УК России, сообщила прокуратура Дагестана.

"В судебном заседании установлено, что в 2019 году она, работая няней по найму, систематически била трехлетнюю девочку. В декабре 2019 года она столкнула девочку со шкафа, куда та полезла за сладостями. Ребенок упал и сильно ударился головой о пол. От полученных повреждений девочка скончалась на месте. Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сегодняшнем сообщении на странице ведомства в Instagram.

Примечание:

"Следствие начало проверку после гибели двух детей в чеченском селе", "Жителя Северной Осетии обвинили в причинении смерти ребенку по неосторожности", "Жительница Дагестана обвинена в убийстве пятилетней дочери".

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