Дело о гибели 13 пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону дошло до суда

17 сентября 2022, 05:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По делу о гибели в октябре 2020 года 13 пациентов с COVID-19 из-за отсутствия кислорода обвиняется заместитель главного врача ростовской больницы №20 Анна Коленова. Ей предъявлено обвинение в халатности.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года глава Минздрава Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору проверить причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в больнице №20 Ростова-на-Дону. 27 октября были уволены министр здравоохранения области Татьяна Быковская и начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. 30 октября следователи начали расследование смерти пациентов. Компания "Оксиген", снабжавшая кислородом больницу №20 в Ростове-на-Дону, прекратила свою деятельность.

В Советский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело по факту гибели в октябре 2020 года в ковидном госпитале на базе городской больницы №20 из-за перебоев с кислородом 13 пациентов, пишет 16 сентября donday.ru.

На скамье подсудимых - заместитель главного врача по технике и хозяйственной части 20-й больницы Анна Коленова. Она обвиняется в халатности.

По версии следствия, Коленова была обязана наладить бесперебойную подачу кислорода в госпитале, но не проконтролировала, насколько своевременно ее подчиненные сотрудники оформляли и подавали заявки на поставку медицинского кислорода. Из-за этого ночью 11 октября 2020 года в системе подачи кислорода понизилось давление, а в течение сорока минут оно и вовсе отсутствовало.

Следствие считает, что действия заместителя главного врача привели "к нарушению прав и законных интересов граждан". Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ, информирует 1rnd.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Комментариями Анны Коленовой по поводу предъявленного обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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