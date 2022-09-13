Житель Дагестана добился компенсации за насилие в СИЗО

13 сентября 2022, 23:05

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Кировский суд Махачкалы снизил в 20 раз сумму компенсации морального вреда Магомеду Пираеву, который пожаловался на избиение и незаконное помещение в карцер на 15 суток в СИЗО Махачкалы. Вместо полумиллиона рублей ему присудили 25 тысяч.

Как писал "Кавказский узел", Магомед Пираев в числе других фигурантов проходил по делу начальника Кизилюртовского ОВД в Дагестане Асхабали Заирбекова. Их обвиняли в разбое, захвате заложника, хищении и незаконном обороте оружия. В сентябре 2016 года суд оправдал Заирбекова, но трем другим фигурантам назначил длительные сроки заключения. Магомед Пираев получил 15 лет колонии строгого режима.

Магомед Пираев требовал компенсации за избиение и незаконное водворение в карцер на 15 суток в СИЗО Махачкалы. Суд признал его право на компенсацию, но существенно снизил ее размер - вместо запрошенных 500 тысяч рублей ему присудили 25 тысяч, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Пираев утверждал, что в изоляторе он подвергся жестокому обращению и был избит резиновой палкой по ягодицам, а нарушения режима СИЗО вменялись ему "голословно", "на основании незаконного и надуманного повода".

Заключенный жаловался в прокуратуру на водворение в карцер, и заместитель прокурора Дагестана отменил решение о дисциплинарном взыскании для него, а Кировский райсуд Махачкалы позднее признал действия сотрудников ФСИН незаконными, следует из решения, размещенного на сайте Кировского райсуда Махачкалы.

Комментариями от Пираева или его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что летом 2013 года родственники оперуполномоченного угрозыска Кизилюртовского ОВД Магомеда Пираева, задержанного по обвинению в разбое, выходили в Махачкале на пикет против нарушения прав подследственных. В период следствия Пираев заявлял, что подвергался пыткам электротоком.

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