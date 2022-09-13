Владелец заявил о наличии всех разрешений на работу карьера в Ардонском районе

13 сентября 2022, 02:23

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Выделение участка на окраине Ардона для разработки песчано-гравийного карьера было согласовано со всеми ведомствами, сообщило министерство природных ресурсов и экологии Северной Осетии. Необходимые разрешения на работу карьеры были получены, сырье добывалось для собственной компании, которая занимается укладкой дорог, отметил владелец карьера.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа жители Ардона провели сход против строительства песчано-гравийного карьера на южной окраине города. После протестов глава Северной Осетии Сергей Меняйло потребовал приостановить разработку карьера, который, по данным местных властей, не проработал и полдня.

В министерстве природных ресурсов и экологии Северной Осетии прокомментировали ситуацию с песчано-гравийным карьером на окраине Ардона, приостановку работы которого потребовал глава республики Сергей Меняйло. По словам сотрудника ведомства, при выделении участка для аукциона проводилось согласование со всеми заинтересованными ведомствами, в том числе и с администрацией Ардонского района.

«В 2019 году мы направили во все заинтересованные ведомства, в том числе и в администрацию Ардонского района, письма о том, что будет выделяться этот участок. Никаких возражений тогда не последовало. И потом не последовало. Были получены все необходимые разрешения, в том числе от Западно-Каспийского бассейнового управления, поскольку выделяемый участок входит в территорию водного фонда. И только после этого участок был выставлен на аукцион, на котором победило ООО «Вертикаль». Все было полностью законно - нас уже проверяла прокуратура по этому повод, ничего не обнаружила», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла" 12 сентября.

Генеральный директор ООО «Вертикаль» Александр Рубаев отметил, что у его компании были все необходимые разрешения для разработки карьера. Комментируя слова о том, что «Вертикаль» собиралась добывать сырье «на продажу» Рубаев заявил, что карьер требовался для его собственной компании, занимающейся строительством дорог. «Я это сделал для того, чтобы было сырье для работы моей компании», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он выразил надежду, что ситуация с остановкой работы карьера разрешится в ближайшее время.

Осетинский блогер Алик Пухаев считает, что оперативность властей по закрытию карьера в Ардонском районе была связана с выборами в региональный парламент. «Обычно власти месяцами и годами не обращают внимания на подобные проекты, даже если они угрожают здоровью людей», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению блогера, в скором времени чиновники вновь позволят открыть карьер. «Как только шум уляжется, его, скорее всего, откроют» - заметил он.

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