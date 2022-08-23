Ардонцы добились приостановки разработки песчано-гравийного карьера

23 августа 2022, 07:09

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После протестов жителей Ардона глава Северной Осетии Сергей Меняйло потребовал приостановить разработку карьера на окраине города, а также прекратить выдачу соответствующих лицензий. Карьер, вызвавший недовольство ардонцев, проработал всего полдня, рапортовали местные власти.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа жители Ардона провели сход против строительства песчано-гравийного карьера на южной окраине города.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на аппаратном совещании спросил у чиновников, на каких основаниях на окраине Ардона ведется разработка песчано-гравийного карьера, сообщает 22 августа "Основа".

По словам главы республиканского Минприроды Виталия Кокоева, компания, ведущая разработку, получила лицензию в 2020 году, а глава Ардонского района Владислав Марзаев отметил, что районные власти разрешение не выдавали, и компания успела поработать на карьере всего полдня, после чего работы прекратились.

Меняйло заявил чиновникам, что необходимо прекратить выдавать лицензии на карьеры и поручил подготовить постановление о приостановке их выдачи, сообщает "15-й регион".

"Дорожники большие объемы строят, у них своих карьеров нет. Они покупают у кого-то, что приводит к удорожанию стоимости. То же самое касается строителей. Зато есть компании, у которых чисто карьер есть, они добывают инертные материалы и продают их. Давайте мы пересмотрим все эти лицензии", - приводит слова главы республики e-osetia.ru.

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