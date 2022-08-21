Песчано-гравийный карьер, фото: vivozgrunta24.ru

21 августа 2022, 03:03

Жители Ардона выступили против песчано-гравийного карьера

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ардонцы провели сход против строительства песчано-гравийного карьера на южной окраине города. Они считают, что шум и пыль помешают их спокойной жизни, а также выступили против того, чтобы подъездные пути к карьеру пролегали через пастбищные земли.

20 августа жители города Ардон провели сход на участке, где ведется добыча песчано-гравийной смеси. Они выступили против строительства здесь, на южной окраине города песчано-гравийного карьера.

Ардонцы, в частности, опасаются, что шум и пыль от карьера будут мешать им. Кроме того, они просят, чтобы дорога, ведущая к карьеру, не пролегала через пастбища, пишет "Основа".

По данным Минприроды Северной Осетии, компания, которая занимается добычей песчано-гравийной смеси, получила лицензию на право пользования недрами на участке по итогам аукциона. "Владельцем участка были выполнены все условия лицензионного соглашения. Вся необходимая процедура недропользования соблюдена и выполнена в полном объеме", - приводит издание данные ведомства.

Районные власти пообещали учесть интересы жителей, в частности, определив иные подъездные пути, которые не коснутся пастбищных земель. В то же время, по их словам, карьер позволит увеличить поступление налогов в районный бюджет и создать новые рабочие места.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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