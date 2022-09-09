1026 кандидатов претендуют на мандаты в Карачаево-Черкесии

09 сентября 2022, 21:20

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52 избирательных участка открылись сегодня в Черкесске, явка, по данным республиканского избиркома, превысила 17%. 10 сентября начнется голосование в Карачаевске и Абазинском районе. На волеизъявление жителей Усть-Джегуты и сельских поселений отведен один день, 11 сентября.

Как писал "Кавказский узел", для участия в выборах в Черкесскую гордуму зарегистрированы представители семи партий и объединений. На этих выборах неожиданностей не предвидится, всё подконтрольно властям и пройдет так, как нужно республиканскому и федеральному руководству, считает ногайский политический деятель из Карачаево-Черкесии Адлер Туркменов. Партийный баланс сохранится, самовыдвиженцев не будет, все пройдет тихо и спокойно, полагает депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии Расул Кубанов. Избирком Карачаево-Черкесии 29 июля сообщил, что регистрацию на выборы прошло 1100 кандидатов.

В Карачаево-Черкесии сегодня начались выборы в представительные органы местного самоуправления. Всего назначено 43 избирательных кампании, по итогам которых будет распределен 461 мандат. В республике избираются новые составы Дум двух городских округов – города Черкесска и Карачаевского городского округа, Cовета депутатов города Усть-Джегуты и Абазинского муниципального района и советов депутатов сельских поселений.

В Черкесске выборы будут проходить три дня - с 9 по 11 сентября. Сегодня в Черкесске открылись 52 избирательных участка. По данным на 15.00 мск средняя явка избирателей на выборах депутатов Думы муниципального образования города Черкесска шестого созыва составила 17,39%. В голосовании приняли участие 14 502 избирателя, сообщил Избирком Карачаево-Черкесии в своем Telegram-канале. Дополнение "Кавказского узла" от 21.50 мск: мэрия Черкесска в 21.41 мск в своем Telegram-канале сообщила, что за первый день голосования на выборы депутатов городской думы Черкесска шестого созыва пришли более 23,6 тысячи избирателей, явка по итогам первого дня составила 28,34%.

В Карачаевском городском округе и Абазинском районе избиратели могут прийти на участки 10 и 11 сентября. Выборы в советы г.Усть-Джегуты и сельских поселений пройдут в Единый день голосования - 11 сентября.

Всего на выборах в органы местного самоуправления зарегистрированы 1026 кандидатов от 10 политических партий ("Родина", "Единая Россия", "Партия Роста", "Гражданская платформа", КПРФ, "Партия возрождения России", "Пенсионеры за социальную справедливость", "Зеленые", "Коммунисты России, ЛДПР, "Справедливая Россия - патриоты - За правду" и самовыдвиженцы.

На сайте и в Telegram-канале Избиркома Карачаево-Черкесии на 21.10 мск не содержится информации о зафиксированных нарушениях в ходе первого дня голосования на выборах в Черкесске.

В Абазинском районе за места по семи одномандатным округам планировали бороться 16 кандидатов, однако двое из них сняли свои кандидатуры уже после регистрации, рассказала секретарь Избирательной комиссии Абазинского района Светлана Архагова. "На данный момент у нас остались 14 кандидатов, по два кандидата на каждый округ", - сказала она в интервью телеканалу "Архыз 24".

В ауле Каро-Паго Абазинского района зарегистрировано 423 избирателя. Жительница аула Зита Копсергенова отметила, что жители надеются, что избранные депутаты помогут создать в ауле дом культуры, в котором могли бы заниматься в кружках дети, следует из сюжета, опубликованного на сайте телекомпании.

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